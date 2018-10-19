Сессия Николаевского горсовета: У депутатов на повестке дня более 400 земельных вопросов

В пятницу, 19 октября в Николаевском городском совете проходит второе пленарное заседание 42-й очередной сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что на первом пленарном заседании депутаты заслушали информацию о подготовке города к отопительному сезону. В частности, 15 домов до сих пор не готовы к приему тепла. Депутаты же задав множество вопросов касающихся сферы ЖКХ по их округу, в том числе и подготовки к осенне-зимнему периоду признали работу директора департамента ЖКХ Виталия Кузнецова неудовлетворительной.

Также депутаты проголосовали «пакетом» за более 200 вопросов, а на сегодняшнем заседании депутаты должны рассмотреть оставшиеся 400 земельных вопросов.

В зале ведется онлайн-трансляция:

10:40