«Решалы» проявятся сами», – первый вице-мэр Николаева о возможной причастности кума Сенкевича к скандалу с питанием школьников

Владимир Крыленко Первый вице-мэр Владимир Крыленко не захотел обратится в полицию от имени исполкома в части того, что кум мэра Александра Сенкевича Дмитрий Коссе возможно замешан в скандале с поставкой маргарина вместо масла в школы и детсады Николаева.

Об этом речь шла в пятницу, 22 февраля, в ходе заседания исполнительного комитета.

Ранее, народный депутат Украины Вадим Пидберезняк считает, что на решения городского головы Николаева Александра Сенкевича, в частности, в работе с коммунальными предприятиями, влияет его кум Дмитрий Коссе.

В свою очередь, член исполкома Александр Садыков отметил, что нардеп Пидберезняк «открыл много потусторонней информации о неком господине Коссе» и предложил поручить полиции «проинформировать, кто у нас такие великие «решалы», которые довели до этого состояния».

При этом, Владимир Крыленко отметил, что в этом нет необходимости, так как полиция сама знает свои обязанности.

— Я думаю, в рамках следствия все «решалы» проявятся сами, и просить полицию не нужно – они задачу понимают, и именно это является целью уголовного производства – выяснить всю преступную схему, - заявил первый вице-мэр.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После в КОПе заявили, что полиция во время обыска изъяла не те молочные продукты, а николаевские учебные заведения остались без масла.

После в полиции Николаева ответили на обвинения КОПа: изъятое масло сложно назвать маслом, а его поставщики зарегистрированы по одному адресу.