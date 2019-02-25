В Херсонской мэрии протестуют против переименования улицы в честь Гандзюк: «Она не достойна»

В здании городского совета Херсона около 30-и человек устроили митинг против переименования улицы в честь активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Громадське.

Напомним, что ранее в Херсоне улицу, на которой расположен главк херсонской полиции, назвали именем Екатерины Гандзюк.

Собравшиеся выразили недовольство тем, что эту улицу отказались переименовывать в честь погибшего участника боевых действий Руслана Сторчеуса.

«Херсонцы считают, что она не достойна того, чтобы ее именем называли любую улицу в Украине, а тем более в Херсоне, в ее родном городе, где много плохого о ней помнят. А тем более улицу Лютеранскую, которую она не захотела, чтобы мы назвали именем погибшего героя Руслана Сторчеуса», - заявили митингующие.

У міськраді Херсона відбувається мітинг проти перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк pic.twitter.com/JLBXlNSuq1 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 февраля 2019 г.

В ходе протеста люди облили мэра Херсона Владимира Николаенко водой.

У міській раді Херсона протестують проти перейменування вулиці на честь Гандзюк. Міського голову Володимира Миколаєнка облили водою і скандують "Ганьба!" pic.twitter.com/rehyCdS6ZL — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 февраля 2019 г.

В то же время депутат горсовета Дмитрий Ильченко заявил, что улица была переименована с нарушением процедуры.

«Мне трудно реагировать на это, потому что те обвинения, которые звучали - откровенная ложь. Очень тяжело слышать аргументы тех людей, которые вообще не принимали участия в тех событиях, о которых они говорят. Те кто больше там выступал, ни дня не находились на Майдане в отличие от Екатерины. Это позиция такого интернет-сообщества, герои у телевизора. Мы уважаем наших героев, вот в отношении Руслана - в его честь был сделан красивый сквер, мы заботимся, он продолжает расширяться. Депутаты решили, что и улица, о которой идет речь, будет названа именем Екатерины», - заявил Николаенко.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.