“Кто вы, мистер Коссе? ”: лонгрид о том, кого называют главой института “смотрящих” от мэра Николаева

Дмитрий Коссе После восстановления Александра Сенкевича в должности мэра Николаева в городе стали происходить глобальные кадровые перестановки. В отличие от первых двух лет «правления» Сенкевича, когда на ключевых должностях оставались те, кто еще при мэрстве Владимира Чайки и Юрия Гранатурова заняли свои кресла, буквально за пару месяцев все изменилось. Первым с должности был отправлен директор ДЖКХ Андрей Палько. После его ухода были проведены кардинальные изменения в жилищно-коммунальной сфере города Николаева. В частности, был проведен конкурс по отбору управляющей компании для жилфонда города, что послужило причиной буквально роспуска коммунальных ЖЭКов, которые ранее обслуживали Центральный, Заводский и Ингульский районы города. Были уволены почти все сотрудники коммунальных контор, а после и директора нескольких предприятий. На место КП, ранее обслуживающих жилфонд, пришла компания, признанная победителем конкурсного отбора УК. Фирма «Город для людей – Николаев».

Особого понимания того, что это за фирма, которая взяла на себя управление третью всего многоквартирного жилого фонда города, не было. Как и того, кто именно стоит за ее созданием за пару месяцев до проведения самого конкурса. Однозначного ответа на вопрос: «Чей «Город для людей – Николаев?» нет и сейчас. В отличие от предположения о том, кто сделал все, чтобы «завести» частную фирму на смену ЖЭКам.

На самом деле, ключевых игроков в переделе сборов, условно говоря, квартплаты несколько. О них много написано во всех СМИ Николаева, которые освещали скандальный отбор управляющей компании. Это и на тот момент и.о. директора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов, и начальник управления коммунальной собственности Мкртыч Мкртчян, и депутат от «Самопомощи», по совместительству замдиректора ДЖКХ Александр Репин, и, непосредственно, городской голова Николаева Александр Сенкевич, с молчаливого согласия которого, по убеждению многих, и стала УК «Город для людей – Николаев» победителем конкурса. Все это время, за кулисами представления с отбором управляющей компании, как уверены многие, находился один человек – Дмитрий Коссе.

Впервые, косвенная причастность Дмитрия Коссе к истории с отбором УК была выявлена случайно. Возможно, кто-то помнит, как директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев был замечен за смс-перепиской с человеком, который был подписан в его телефонной книге как «Дима Коссе». Несмотря на то, что официально в мэрии Николаева человек с такой фамилией не работает, тот советовал Ермолаеву не спешить решать какой-то вопрос по фирме, которая в Николаеве обслуживает лифты.

«Во время того, как депутаты не могли консолидироваться и «дорешать» сотни земельных вопросов ко Дню города, Андрей Ермолаев «сидел» в одном из мессенджеров. Там он общался с неким Дмитрием Коссе, который давал ему указания, что делать в отношении КП «Николаевлифт». — Николаевлифт. Не спеши согласовывать, – дал указание Коссе. — Ок, – согласился Ермолаев. — С*ка у наших деньги на суд сбор взял. Не спешил подавать, – написал собеседник. — Понял, – ответил начальник «антикоррупционного департамента», - писало тогда издание «Никлайф».

Очевидно, в переписке шла речь об иске компании «Николаевлифт», которая через суд потребовала у ЖКП «Південь» вернуть деньги за уже предоставленные услуги по обслуживанию лифтов. В результате данного иска счета КП были заблокированы и «Південь» выпал из борьбы за управление домами Ингульского района.

Уже после того, как история с перепиской Коссе и Ермолаева была опубликована, один из собеседников издания сообщил следующее:

«В Вашей статье есть переписка Ермолаева про Николаевлифт. Там говорится «С.ка, деньги на судебный сбор у наших взял…» под словом «наши» имеется в виду Швец и «Центрлифт». Именно он дал деньги на судебный сбор и полностью находится под контролем у мэра и Ко».

Мало кто знает, что в Николаеве всего три компании обслуживает лифты в многоэтажках. И на самом деле, «Николаевлифт» и «Центрлифт» – это конкуренты. Соотвественно, возникает вопрос, а зачем «Центрлифту» помогать своим соперникам, одалживая какие-то деньги для решения вопроса в суде? А ответ прост. Новая УК «Город для людей – Николаев», также, как и независимые от департамента ЖКХ ОСМД, могли перезаключить договора на обслуживания лифтов с любой из профильных фирм. И обеим компаниям пришлось договариваться. Что, собственно, судя по всему, и произошло. «Центрлифт» в обмен на новых клиентов, помог «Николаевлифту» остановить конкурентов «Города для людей – Николаев». Последние в свою очередь, разделили жилфонд, которым стали управлять после конкурса, между двумя фирмами. Получается, что переписка Ермолаева с Дмитрием Коссе является первым доказательством того, что Коссе, принимал непосредственное участие в схеме за передел квартплаты?

Еще одно доказательство связи компании «Город для людей – Николаев» и Дмитрия Коссе можно найти, просматривая компании, которыми он владеет. Всего таких компаний пять. И среди тех, кто является совладельцем Коссе в ряде фирм можно увидеть любопытные фамилии. Например, компании «Арт-Ассана». Директором этой организации является Светлана Левченко. Именно это фирма занимается рассылкой рекламных материалов во все СМИ города и являлась организатором пресс-конференций «Города для людей».

Примечательно, что еще одна компания, которой руководит Светлана Левченко, в августе 2018 года через конкурс получила право аренды на помещение, которое находится на балансе ЖКП «Південь». Как уже упоминалось выше, по убеждению ряда депутатов Николаевского горсовета, работа ЖКП «Південь» была заблокирована под невидимом руководством Дмитрия Коссе.

Директором еще одной организации, владельцем которой указан Дмитрий Коссе, является депутат от «Оппозиционного блока» Андрей Яковлев. Наводя справки о таком то ли совпадении, то ли показателе того, кто является компаньоном Дмитрия Коссе, удалось узнать следующее.

В середине 2000-х Андрей Яковлев был главным специалистом в представительстве Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и поддержки предпринимательства в Николаевской области. На тот момент эту организацию возглавлял Валерий Ветров. Что же касается Дмитрия Коссе, то он был уполномоченным по правам предпринимателей в Николаевской области этой же службы.

В 2006-ом году Дмитрий Коссе принимает решение идти в народные депутаты . Политической партией, от которой Коссе выдвигается кандидатом, становится «ВЕЧЕ». Этот политический проект возглавляла Инна Богословская. К слову, после вече она была нардепом от ПР, а сейчас является одним из участников президентской гонки.

Поход на выборы в рядах этой партии становится отправной точкой в дальнейшей карьере Дмитрия Коссе. Он знакомится с лидерами и идейными вдохновителями партии и принимает решение строить карьеру в Киеве. Его место в общественной организации занимает Андрей Яковлев.



– Перебравшись в Киев, Коссе становится участником ряда проектов, как общественно-политических, так и бизнесовых. Как рассказывают, после участия в одном из бизнес-проектов Дмитрий без оповещения своих партнеров продает свою долю в предприятии и на несколько лет покидает Украину. Насколько мне известно, он несколько лет жил в Казахстане. Вернулся, вроде как, тогда, когда Сенкевич стал мэром, – рассказывает один из бывших знакомых Коссе.

По его словам, свою деятельность Дмитрий Коссе развернул в начале 2016-го года. Помните, реестр коммунальной собственности, который был презентован на тот момент начальником управления коммунальной собственностью Юрием Гавришем? Тогда, при его презентации Гавриш называл реестр «вершиной айсберга», так как по его словам, большая часть работы, которая была проделана недоступна для просмотра пользователями. Сразу несколько собеседников высказали мнение, что именно создание этого реестра послужило началом того, что Коссе решил заводить своих людей на коммунальные предприятия.

– Когда они провели, скажем так, инвентаризацию всего коммунального имущества, которое есть в городе, то увидели, что наибольшее их количество находится на балансе коммунальных предприятий, в особенности ЖЭКов. Поставить своих директоров сразу на КП и начать распродавать имущество – это слишком прямолинейно. Видимо, именно для того, чтобы вывести коммунальную собственность, они и придумали конкурс с управляющей компанией. Ведь, если почитать договор, то компания в праве распоряжаться имуществом, пусть и с согласование жильцов, - сказал один из собеседников.

Заведение в город своей управляющей компании, как уверены многие, – только начало «большого пути» Дмитрия Коссе во внедрении своих людей на коммунальные предприятия Николаева. Ряд собеседников издания рассказали о том, что время от времени на ковер к Сенкевичу стали вызывать директоров предприятий. В ультимативной форме звучали предложения взять себе на предприятие заместителей. Зачастую, предлагали ввести должность «заместитель по развитию».

– Он был категорически против. Несколько раз приходил по этому поводу к Сенкевичу. Его вызвал мэр и спросил, кого он видит своим замом. Он сказал, что никого. Тогда Сенкевич ему сказал, чтобы он зашел к Волкову (советник-помощник Сенкевича, - ПН). Он пришел к Волкову. Там, по его рассказу, под дверью стоял какой-то дяденька, по-спортивному одет. Это был Коссе. Тогда директор этого не знал. Он зашел к Волкову, тот начал ему говорить о том, что ему просто необходимо принять решение по этому вопросу. Когда они разговаривали, в кабинет зашел Коссе и сказал: «Я тоже по этому поводу». Естественно, директор уточнил, кто этот человек и спросил, не представляет ли он интересы его потенциального заместителя. На вопрос Коссе ответил следующее: «Нет – это тот человек, который будет представлять мои интересы, - рассказывает собеседник издания, которому стало известно о ситуации с директором одного из коммунальных предприятий.

Похожие истории рассказывают и другие собеседники, которым известно, как обстоят дела на коммунальных предприятиях города. Одним словом, Коссе выходил на директоров предприятий с предложением вывести их из немилости Сенкевича, который до этого высказывал претензии руководителям КП по поводу состояния предприятий. Еще одним вариантом воздействия на несговорчивых директоров было предложение-угроза начать искать нарушения, ссылаясь на связи в департаменте по защите экономики Нацполиции. Мол, придраться всегда можно найти к чему, вы только повод дайте. А поводом мог стать, по словам собеседников, отказ от условий Коссе.

КП «Николаевоблтеплоэнерго»

По информации издания, не единожды Дмитрий Коссе выходил на руководство бывшего областного КП. В долгих беседах, мэнеджмент облтепло склоняли к заключению договоров без конкурсных торгов с указанными Коссе фирмами. Также были названы фамилии людей, которых нужно устроить на предприятие.

КП «Дорога»

Как известно, около месяца назад у КП «Дорога» появился новый руководитель. Новым директором КП назначен Владимир Щербина, при котором «угробили» автопарк николаевской полиции. Однако Сенкевич, комментируя свое назначение заявил, что изучив кандидатуру Щербины считает, что предприятие удастся поднять. В то же время, один из источников утверждает, что это кадровое назначение не обошлось без участия Дмитрия Коссе. Многие из тех, с кем мы общались в ходе подготовки материала, высказали предположение, что задача, поставленная новому руководителю КП – уничтожение предприятия и распродажа всего имущества с передачей техники КП «ЭЛУ-автодорог», которое, к слову, является одним из конкурентов КП «Дорога» в Ингульском районе. На самом деле, сам Сенкевич не скрывает своих планов о будущем КП «Дорога», заявляя что подумывает о том, чтобы ликвидировать это предприятие.

— Два предприятия – КП «ЭЛУ Автодорог» и КП «Дорога» – в принципе, два таких объекта не нужны. Я бы сделал одно КП – «ЭЛУ Автодорог». И КП «Дорога» не использовал. Но сегодня это предприятие есть, на нем есть люди, которые там работают и этот процесс ликвидации одного или другого предприятия достаточно длительный. Поэтому пока сегодня мы пытаемся найти возможность для работы КП «Дорога».

Причина увольнения, названная прежнему руководителю КП депутату горсовета от «Оппозиционного блока», – неудовлетворительная работа предприятия.

КП «Ритуальные услуги»

Месяц назад Александр Сенкевич не продлил контракт директору КП «Ритуальные услуги» Михаилу Трофанюку. Контракт закончился в декабре 2018-го года. Однако Сенкевич, еще на месяц подписал трудовой договор с Трофанюком, чтобы тот провел тендер, за счет которого работает КП. До этого, по словам источника, на предприятие был «заведен» «смотрящий» Александр Сагайдак. Для него ввели дополнительнительную кадровую единицу и он стал заместителем. На данный момент Сагайдак возглавляет коммунальное предприятие. Ряд собеседников называют его человеком Дмитрия Коссе.

КП «Центральный стадион»

В апреле 2018 года, после восстановления Сенкевича в должности, КП «Центральный стадион» возглавил Владимир Коссе. Он является родным братом Дмитрия. Стадион стал первой локацией, которую несмотря на то, что в тот день был выходной, посетил только что восстановленный судом в должности Александр Сенкевич.

КП «Комбинат общественного питания»

По заявлению народного депутата Украины Вадима Пидберезняка, свой след Дмитрий Коссе оставил и на предприятии, которое организовывает питание маленьких николаевцев в детсадах и школах. Комментируя «маргариновый скандал», которым уже успели окрестить ситуацию с питанием детей, нардеп обвинил непосредственно Коссе и Сенкевича в организации схемы по отмыванию 7 миллионов гривен через не настоящее масло.

- Я улавливаю прямую взаимосвязь между мэром города и коммунальным предприятием. Я для себя улавливаю прямую взаимосвязь между людьми, о которых говорят правоохранители, но пока что не афишируют. Я говорю о человеке по фамилии Коссе. Этого человека называют «решала». На самом деле этот человек помимо своей основной профессии «решала», он кум мэра и в недавнем прошлом одногруппник по учебе в Могилянке, - заявил Пидберезняк в эфире программы «Добрый вечер».

Также обстоят дела и с управлениями и департаментами. Практически в каждом структурном подразделении, по информации ряда источников, есть куратор от Дмитрия Коссе. В ближайшее время, «смотрящий» должен появится и в городском ГАСКе.

В свою очередь, глава фракции «Блок Петра Прошенко» в Николаевском горсовете Елена Киселева, отвечая на вопрос о том, что ей известно о Дмитрии Коссе, ссылаясь на слухи заявила, что «интересами Николаева «торгуют» в Киеве.

— У нас маленький город, наш маленький город интегрировал в большой город и, действительно, ходят слухи о том, что городом Николаевом торгуют в каждом кафе в городе Киеве, на Хрещатике. Есть такие слухи о том, что некий специалист помогает городу Николаеву «раскрыть свою инвестиционную привлекательность», - сказала Киселева.

– Задача представителей Коссе – наблюдать за ситуацией и курировать закупки, производя их у «своих» фирм. Таких, как, к примеру, поставщики масла, оказавшегося после экспертизы маргарином. Формула: 33 на 33 на 33. То есть подрядчики и поставщики, могут получить только 33% от возможной прибыли, «поделившись» ею с Коссе и мэром. Если человек отказывается идти на «сделку», то тогда подрядчикам уменьшают объем закупки, а сэкономленные средства распорядители бюджета отдают своим подрядчикам, – рассказывает один из источников.

Учитывая все, вышесказанное, остается открытым вопрос: «Кто такой Дмитрий Коссе и отчего он был наделен такими полномочиями, если все то, о чем говорят собеседники издания – это правда»? Ответ на него кроется также в открытых источниках. А именно, связь можно проследить, просмотрев собственников компании «Айскул». Вместе с Коссе компанией владеет некая Ирина Оленникова. Многим известно, что в Facebook первая леди города Екатерина Сенкевич, подписана под фамилией Оленникова. Выходит, что Дмитрий Коссе с сестрой или мамой жены Сенкевича владеет совместным бизнесом?

Примечательно и другое. Ирина Оленникова также является собственником фирмы «Леда»(монтаж противопожарных систем), г. Новая Каховка) , на которой с 2005 по 2008 в должности инженера-проектировщика трудился мэр Сенкевич. Там же с 2008 по 2010 год он работал техническим директором, а с 2010 года до момента избрания мэром, Сенкевич занимал должность директора этого предприятия.

Несмотря на это, сам городской голова Николаева открещивается от каких-либо пояснений того, почему Дмитрий Коссе оказывает такое влияние на политические процессы:

– Решения, какие угодно я принимаю лично и несу ответственность лично. Кто такой Джо Вейдер я не знаю. Как ответить на вопрос: «Кто такой Коссе»? А кто такой Александр Сенкевич? Я знаком с очень многими людьми и в том числе с руководителем вашего издания. Я же не могу сказать, кто такой Дмитрий Дмитриев. Я не могу ответить на этот вопрос. Есть член исполкома, которого зовут Дмитрий Коссе? Нет. Есть работник местного самоуправления? Нет. Как он может влиять на назначения кого-либо? А как моя жена может влиять на это? - заявил Сенкевич на прямой вопрос о том, кто такой Коссе.



Любопытно, что о роли жены в своей работе, Сенкевич упомянул в ответе сам. Вероятно, подсознательно, так как ряд собеседников издания утверждали, что Дмитрий Коссе – двоюродный брат жены Сенкевича Екатерины.

– Моя жена? Ну вот и все, значит моя жена очень сильно влияет на назначения начальников коммунальных предприятий. Она очень сильно влияет, она меня любит, и эта любовь ощущается. Я через это любовь назначаю новых директоров, – заявил Сенкевич.

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В качестве послесловия. Выдержки из диалогов, которыми собеседники издания характеризовали Дмитрия Коссе:

- "Коммерсант средней руки, с которым никто не хочет иметь дела"

- "В Одессе часто говорят: "Хорошие понты дороже денег". Так вот это о Коссе. Он научился надувать такой себе мыльный пузырь вокруг себя, научился показывать, что за ним много кто стоит. Но почти все знают, что никого, кроме Сенкевича, за ним нет"

- "Я был в шоке от того, как он вышел ко мне со своими требованиями. Вот так просто и прямо заявил, что я должен делать. Детский сад какой-то"

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Редакция связывалась с Дмитрием Коссе, чтобы задать вопросы, которые были подняты в данной публикации, однако это не удалось. В связи с этим, оставляем за Дмитрием право прояснить моменты, указанные в статье в удобной для него форме и в удобное для него время.

Над материалом работала Александра Ющишена, специально для "Преступности. НЕТ"