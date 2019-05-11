Порошенко тайно раздал генеральские звания снявшемуся с выборов в его пользу Кривоносу и скандальному замглавы СБУ Демчине

Павел Демчина Президент Украины Петр Порошенко вручил очередные генеральские звания скандально известному первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине и первому заместителю секретаря СНБО Сергею Кривоносу, но при этом указы об этом не были опубликованы на сайте Главы государства.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«На сайте президента не опубликованы указы о награждениях и присвоениях званий № 202 и 203. 201 есть, и есть 204, и уже даже 209-й указ появился. Один из неопубликованных указов предусматривает присвоение первому зампреду СБУ - начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павлу Демчине звания генерал-полковник. Зачем такое секретить? Генерал-полковник - это звучит гордо. Заместителю Демчины Коваленко присвоили генерала открытым указом, а по Демчине вдруг такая секретность. Страна должна знать своих военачальников. Это же не скрыть», – написал Бутусов.

Также он уточнил, что еще один неопубликованный указа подобного рода касается первого замглавы Совета нацбезопасности и обороны Сергея Кривоноса.

«Вторым секретным указом звание генерал-майора получил первый заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Сергей Григорьевич хотел бы стать генералом в войсках - но его должность первого заместителя командующего Сил специальных операций специально сделали полковничьей. Но вот перешел он в СНБО в разгар избирательной кампании, снялся с выборов, поддержал президента, и вот только сейчас его многолетнюю службу в армии наконец оценили. Ну что ж, Сергей Григорьевич достоен, жаль, конечно, что не в войсках, а вот так, но присвоение по заслугам», – отметил Бутосов.

Юрий Бутусов подчеркнул, что в течение мая Порошенко присвоил 26 генеральских званий: один генерал-полковник стал генералом армии, один генерал-лейтенант стал генерал-полковником, 8 генерал-майоров стали генерал-лейтенантами, 16 полковников (капитанов 1 ранга) стали генерал-майорами (контр-адмиралами).

Напомним, как детективы НАБУ составили подозрение первому замглавы СБУ Демчине – его обвиняют в незаконном обогащении.

Отметим, что в марте 2017 года hromadske.tv обнародовало сюжет о незаконном обогащении Демчины. После этого замглавы СБУ подал заявление в НАБУ с просьбой проверить информацию о его благосостоянии. В документе Демчина заявил, что против него ведут кампанию по дискредитации, и попросил допросить также Сергея Лещенко, Михаила Саакашвили и Геннадия Корбана.

СМИ также ранее сообщали, что замглавы СБУ Демчина, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении, прикупил еще и элитный «Range Rover».

Также напомним, что в мае этого года Порошенко раздал около 40 наград своей «свите», в составе которой есть чиновники Администрации Президента, работники его избирательного штаба, члены БПП, силовики.

Несколько ранее он раздал 18 генеральских званий военнослужащим. 8 и 9 мая, он вручил высшие награды и звания руководителям в СБУ и прокуратуре.