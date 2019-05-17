«Только Президент может признать отсутствие коалиции», - глава Окружного админсуда заявил, что Зеленский имеет право распустить Раду

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сохраняется возможность распустить Верховную Раду даже после выхода ключевых партий из коалиции.

Об этом Вовк заявил Судебно-юридической газете.

Как известно, отсутствие сформированной коалиции депутатских фракций в Верховной Раде является одним из оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента. Вовк, отвечая на вопрос, может ли отсутствие сформированной коалиции депутатских фракций в Верховной Раде стать основанием для досрочного прекращения полномочий парламента, ответил, что «прежде всего необходимо установить, как же в соответствии с действующим законодательством осуществляется то самое «признание отсутствия коалиции», с которого и начинается отсчет месячного срока на формирование новой коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, как это предусмотрено ч. 7 статьи 83 Конституции Украины».

- Согласно ч. 2 статьи 90 Конституции Украины, Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, в том числе, если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 этой Конституции, - считает судья.

Однако, по его словам, действующее нормативное регулирование не предусматривает иного порядка установления обстоятельств, определенных ч. 2 статьи 90 Конституции Украины в качестве оснований для Президента Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, чем их констатация в соответствующем указе главы государства.

- То есть принятию такого указа не должны предшествовать решения судов или других органов, которые устанавливали бы наличие таких обстоятельств, - подчеркивает он.

- Таким образом, если в ближайшее время и будет каким-то образом официально сообщено об обстоятельстве отсутствия в Верховной Раде коалиции депутатских фракций, это не станет началом отсчета предусмотренного Основным Законом Украины месяца для формирования новой коалиции, ведь исключительно Президент Украины в своем указе может установить, как долго в Верховной Раде действительно отсутствует коалиция депутатских фракций и какие последствия это будет иметь, - сообщает Вовк.

Он считает, что фактически, с момента принятия Президентом Украины соответствующего указа процесс создания коалиции депутатских фракций не будет иметь никакого юридического значения.

- В то же время необходимо подчеркнуть, что в случае, когда на протяжении месяца в парламенте не будет создана коалиция депутатских фракций, но она будет создана в период до реализации Президентом Украины права досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, он такое право теряет, - говорит судья.

- Указанное выше является исключительно моим собственным пониманием требований Конституции Украины. Однако, в любом случае не лишним будет напомнить, что действующий Кодекс административного судопроизводства Украины предусматривает возможность в течение шести месяцев обжаловать указ Президента в Верховном Суде как суде первой инстанции, где рассмотрение дела может длиться в течение шестидесяти дней с дня открытия производства по делу, с возможным последующим апелляционным пересмотром в Большой Палате Верховного Суда, который, в свою очередь, может длиться и более шестидесяти дней. При этом Кодекс административного судопроизводства Украины запрещает принимать меры обеспечения административного иска путем приостановления актов Президента Украины и установления для него запрета или обязанности совершать определенные действия, - резюмирует председатель суда.

Напомним, 17 мая фракция «Народный фронт» проголосовала за выход из коалиции, чтобы сорвать роспуск Рады. ранее советник новоизбранного Президента Дмитрий Разумков заявлял, что Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады Украины и его команда будет проводить процесс законно.

Отметим, Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая. Зеленский хотел вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.