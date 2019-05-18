В СМИ и соцсетях распространяют фейковый «указ» Зеленского о роспуске Верховной Рады

Ряд СМИ опубликовали «проект указа» вроде новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает «Громадське»

Например, издание «Страна.ua» утверждает, что документ им передали источники в окружении Зеленского и что это предварительный вариант - окончательное решение о роспуске Рады пока не приняли.

Пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева отметила, что опубликованный в СМИ «указ» - это фейк, не имеет отношения к реальности.

Идентичен «документ» еще 18 апреля опубликовал заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в Facebook с комментарием: «Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады должен выглядеть примерно так».

Напомним, 17 мая фракция «Народный фронт» проголосовала за выход из коалиции, чтобы сорвать роспуск Рады. ранее советник новоизбранного Президента Дмитрий Разумков заявлял, что Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады Украины и его команда будет проводить процесс законно.

Отметим, Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая. Зеленский хотел вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.