ЦИК объявил о старте выборов в парламент с 24 мая

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательного процесса 24 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что сегодня в официальной газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» был опубликован указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Рады. В связи с этим, избирательный процесс начинается со следующего дня после публикации указа.

- Мы обеспечим прозрачные и легитимные парламентские выборы. Избирательный процесс начинается с 24 мая. Без принятия ЦИК какого-то решения, - заявила она.

- Некоторые сериалы заканчиваются, я имею в виду «Игру престолов», а наш с вами продолжается, - отметила она во время брифинга.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу