Директор николаевского КОПа Новоторов написал заявление об увольнении – говорит, что устал от «политического давления»

Глеб Новоторов Директор коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева Глеб Новоторов 3 июня написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что не будет работать «в условиях морального прессинга и политического давления».

«3 года назад я пришел директором на КП по организации питания в учебных заведениях. За это время предприятие из разбалансированного состояния вышло на прибыль, превышающую предыдущую в восемь раз. Заработная плата и отчисления в бюджет – вдвое. Думаю, этих цифр достаточно для того, чтобы профессионалы оценили качество моей работы. Что-то доказывать тем, кто целенаправленно организует травлю, кто раздувает скандалы в угоду своим политическим интересам, не считаю нужным. Но работать и просто жить в условиях морального прессинга, политического давления не хочу и не буду. Поэтому я и принял решение уволиться с должности директора КП по организации питания в учебных заведениях. Надеюсь, мое заявление будет подписано. Спасибо тем, кто вместе со мной работал в течение трех лет, выполнял свою работу профессионально и честно», - заявил Новоторов.