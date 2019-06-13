Депутат облсовета Крет подал в суд на Москаленко из-за голосования за перераспределение бюджета

Юрий Крет Депутат Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Юрий Крет подал иск в суд на главу облсовета Викторию Москаленко, в связи с голосованием на сессии за перераспределение бюджета.

Об этом сообщил экс-депутат Олег Мудрак у себя на странице в Facebook.

По его словам, депутаты облсовета от фракции «Блок Петра Порошенко» решили «обнулить бюджет».

«В те нервозные дни, для соратников проигравшей партии бывшего президента Петра Порошенко и делегированных им в областной совет депутатов, - им нужен был мгновенный и узкоадресный «перераспил» бюджета области. Проще сказать - его обнуление», - написал Мудрак.

В связи с этим, сообщает Мудрак, Юрий Крет подал иск в суд на Викторию Москаленко, которая, по словам Мудрака, руководила «распилом областной казны».

В иске Юрий Крет просит суд обязать Москаленко созвать еще одну сессию, на которой отменить ранее принятое решение о перераспределении бюджетных средств. Кроме того, Крет послал запрос и самой Москаленко, в котором просит ее прислать все протоколы и документы, свидетельствующие о принятии депутатами вопроса о перераспределении бюджета.

Стоит отметить, что в комментариях под публикаций Мудрака депутат Сергей Чмырь отметил, что также подал в суд, обвинив депутата Юрия Кормышкина в «протягивании незаконного и коррумпированного решения». В ответ на это Юрий Кормышкин предложил Чмырю выучить его фамилию, которую тот написал с ошибкой.

Как известно, что в четверг, 16 мая, депутаты Николаевского облсовета с третьей попытки проголосовали за перераспределение бюджета. Всего проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

В то же время, депутат Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый прокомментировал голосование за проект перераспределения бюджета, заявив, что оно прошло с нарушением.

В частности, депутат Николаевского областного совта Вадим Олабин зарегистрировал заявление, в котором он просит не учитывать свой голос за проект по перераспределению бюджета, который приняли 16 мая, в ходе внеочередной сессии областного совета.

Также депутат Александр Бондарь заявил, что проект решения о перераспределении бюджета должен быть оспорен.