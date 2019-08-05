Мэр Сенкевич считает, что предстоящие местные выборы только улучшат работу Николаевского горсовета

Мэр Александр Сенкевич считает, что перспектива грядущих местных выборов не нарушит привычный ритм работы Николаевского городского совета, а только положительно на нее повлияет.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ» в пятницу, 2 августа.

— Мое мнение такое, что работа городского совета в преддверии возможных местных выборов исключительно улучшится. Я очень надеюсь, что депутаты и все, кто около депутатов находится, должны понимать, что если люди сегодня не увидят нашу качественную работу... Давайте не будем разделять меня и городской совет, хоть у нас и четыре года не прекращается война с депутатским корпусом. Я думаю, что как раз сегодня должна наладиться качественная работа. Для того, чтобы все понимали, что депутаты могут работать, что все политические амбиции за четыре года они наконец-то отложили на задний план и решили заняться интересами города, – отметил городской голова.

Как известно, сам Сенкевич намерен участвовать в местных выборах и бороться за возможность остаться на посту мэра Николаева. По его словам, в кратчайшие строки он вместе с депутатами должен показать избирателям, как они собираются работать в следующей каденции.

— Свои амбиции участвовать в местных выборах я озвучивал с самого начала. Да, действительно. Я бы хотел, чтобы сегодня николаевцы могли увидеть, как можно работать, как депутаты с городским головой, которые проработали четыре года, разобрались, как это работает; и за последний год, который им остался, готовы показать, как должны работать следующие пять лет, – подчеркнул он.

Ранее Глава Офиса Президента заявил, что досрочные местные выборы в Украине провести пока нет возможности, так как необходимо принять специальный закон и завершить формирование в стране. В свою очередь очередные выборы в местные советы должны состояться в 2020 году.

При этом напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в день парламентских выборов намекнул, что досрочные местные выборы в Украине возможны. Хотя, накануне, будучи с визитом в Николаеве, он же заявлял, что об этом говорить пока рано.