Высший совет правосудия отказался отстранить скандального экс-главу Окружного админсуда Киева

Высший совет правосудия отказался отстранить от правосудия на два месяца председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Такое решение принято на заседании ВСП во вторник после 25-минутного совещания, передает «Левый берег».

Глава ВСП Владимир Говоруха мотивацию такого решения не озвучил.

Напомним, ранее во время заседания Вовк заявил о сложении полномочий. И.о. главы суда был назначен Владимир Келеберда.

Павлу Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

Генпрокуратура подала в ВСП ходатайство о временном отстранении от должности Вовка и еще двух судей.

ОАСК считает претензии силовиков расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследования Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника.

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты записей разговоров фигурантов дела. 2 августа Вовку объявили о подозрении.