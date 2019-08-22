В «Слуге народа» назвали фамилии действующих министров, которые могут войти в новый состав Кабмина

В новом правительстве может остаться действующий министр финансов Оксана Маркарова.

Об этом заявил избранный от президентской партии «Слуга народа» нардеп Давид Арахамия, сообщает «Интерфакс.Украина».

- Вероятность у Маркаровой самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун. Конкретнее сказать не могу, — сказал он.

По его информации в партии уже есть ясность, кто возглавит МИД.

- Относительно министра иностранных дел уже определились, но не буду называть фамилию, надо чтобы Офис президента это комментировал. Относительно министра обороны – шорт-лист еще наполняется, там неполная определенность, — добавил он, уточнив, что в этом списке Авакова нет.

Напомним, ранее Арахамия назвал дату избрания премьера и анонсировал, что в новом Кабмине будет человек из нынешнего правительства

Отметим, ранее представитель президента в Кабинете министров Украины, а также новоизбранный народный депутат Андрей Герус заявил, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть. Также Герус заявлял, что первое заседание нового Кабмина состоится в начале сентября. Кроме того он сообщал, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.