Часть депутатов по инициативе Москаленко хотят забрать на баланс Николаевского облсовета «Трудовые резервы»

Депутаты-члены одной из комиссий Николаевского областного совета хотят заявить Министерству образования о намерении забрать себе на баланс спортивный комплекс «Трудовые резервы».

Об этом шла речь в понедельник, 16 сентября, в ходе комиссии Николаевского областного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С инициативой об обращении выступила глава областного совета Виктория Москаленко. По ее словам, обращение в Минобразование «ни к чему не обязывает» депутатов. В то же время, если спорткомлекс передадут на баланс облсовета, как утверждает Москаленко, его будут ремонтировать и следить за его состояние.

— Мы должны принять такое решение, оно нас ни к чему не обязывает, но показывает намерения перед Министерством образования, что мы готовы принять его в свою коммунальную собственность. Я считаю, что это нормально, что в школе, где и так размещены наши парни, мы будем иметь возможность ремонтировать, чинит бассейн, потому что это государственная собственность, мы не можем вложить денег, - отметила Москаленко.

В то же время депутат облсовета Вадим Олабин отметил, что предыдущее руководство Министерства образования имело намерения передать «Трудовые резервы» на баланс Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы.

— Уже есть распоряжение старого министра образования о передаче Могилянке этого учреждения. Надо принять решение об отмене этого документа, - сказал Олабин.

Депутаты проголосовали за обращение об отмене решения о передаче спорткомплекса на баланс университета, а также за намерение забрать его на баланс областного совета.

Тем временем депутаты Николаевского городского совета поддержали проект решения об к Кабмину касательно предоставления согласия на принятие в коммунальную собственность города спорткомплекса «Трудовые резервы».

Как известно, в мае 2019 года Министерство образования Украины передало в оперативное управление ЧНУ имени Петра Могилы имущественный комплекс Дворца культуры «Трудовые резервы», который расположен в микрорайоне Соляные. В частности, 6 июня, на земельной сессии Николаевского горсовета к депутатам обратился директор ДЮСШ №1, которая входит в комплекс Дворца спорта «Трудовые резервы» Константин Васильев и попросил сберечь комплекс и забрать его на баланс города Николаева. Что в итоге и согласовали депутаты горсовет. Позже первый вице-мэр Владимир Крыленко заявил, что Минобразования не будет отдавать Николаеву «Трудовые резервы», которые ранее передали «могилянке».

Также сообщалось, что Министерство образования и науки Украины готова передать в коммунальную собственность города Николаева стадион в парке Победы, фехтовальный зал и спорткомплекс «Трудовые резервы», но в том случае, если город передаст на баланс ЧНУ имени Петра Могилы недострой на 3-й Слободской под клинику, 11-й корпус, где находиться факультет филологии, и водную станцию.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный предложил передать на баланс облсовета спорткомплекс «Трудовые резервы» и «показать мастер-класс» по обращению с коммунальной собственностью. Такую же идею внесла и глава облсовета Москаленко, обсудив эту возможность с Фондом госимущества.