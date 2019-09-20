Городской голова Южноукраинска просит Раду назначить досрочные выборы горсовета и мэра

Виктор Пароконный Городской голова Южноукраинска Виктор Пароконный просит провести досрочные выборы в городской совет и выборы мэра.

Соответствующее обращение на имя главы Верховной Рады Дмитрий Разумкова от 19 сентября опубликовано на сайте Южноукраинского горсовета.

Пароконный просит парламент назначить перевыборы, мотивируя это тем, что с 2018 года городской совет исчерпал возможность реагировать на потребности громады Южноукраинска.

Напомним, как депутаты Южноукраинского городского совета отправили в отставку мэра Виктора Пароконного на сессии 7 июня 2018 года. Позже он подал в суд иск на решение депутатов Южноукраинского горсовета. 21 февраля суд восстановил в должности Пароконного, а за вынужденный прогул ему возместят более 200 тысяч гривен. 22 февраля Виктор Пароконный приступил к выполнению обязанностей мэра, однако для этого ему пришлось вызывать сотрудников полиции.