«Была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира», - Трамп объяснил, почему заблокировал военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь Украине из-за высокой коррупции, а также призвал Европу больше помогать Киеву.

Об этом он сказал совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме, передает «Новое время».

- В Украине до него (Владимира Зеленского — ПН.) была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована, — сказал Трамп.

Он добавил, что разблокировал военную помощь Украине только из-за просьб американского сенатора-республиканца Роба Портмана от штата Огайо и других законодателей.

- Роб Портман позвонил мне и сказал: «Пожалуйста, разблокируйте деньги». Это было единственной причиной. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели, — отметил он.

- Я ненавижу, когда (США) являются единственной страной, которая дает деньги, — сказал Трамп, добавив, что европейские страны «должны платить больше в качестве помощи Украине».

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.