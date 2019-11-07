Комитет ВР одобрил отмену посредников при оценке имущества – ранее провальное голосование вызвало подозрения в коррупции

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады поддержал законопроект об отмене посредников при оценке имущества. Ежедневно посредники зарабатывают около четырех миллионов гривен.

Об этом сообщает «Новое время».

Верховная Рада может упростить процесс оценки имущества перед его продажей. Профильный комитет ВР рекомендовал парламенту принять законопроект 2047д, который позволяет избавиться от площадок-посредников при оценке имущества. Сейчас стоимость услуг каждой из четырех площадок составляет около 1,8 тысячи гривен за одну сделку.

После вступления законопроекта в силу продавцы жилья получат доступ к модулю Фонда госимущества, смогут самостоятельно указывать в нем все данные о квартире или доме, и это обойдется всего в 51 гривну. Более половины оценщиков будут искать новую работу.

Высокой является стоимость услуг площадок, которые связывают с депутатом Верховной Рады Антоном Яценко и экс-народным депутатом Виталием Хомутынником. Ежегодно в Украине проводится примерно 500-700 тысяч сделок, что приносит собственникам площадок не менее 1 миллиарда гривен.

В состав комитета, который одобрил отмену посредников при оценке имущества, входит и народный депутат от Николаевской области Ирина Аллахвердиева.

Напомним, ранее на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 нардепов от «Слуги народа», в том числе и николаевская депутат Ирина Аллахвердиева, не проголосовали за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что руководство фракции подозревает, что часть нардепов от «СН» отказались поддерживать проект закона за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.

Позже САП по этой информации о взятке открыла уголовное производство и поручила расследовать его детективам НАБУ. После этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и народный депутат от этой фракции Александр Дубинский прошли проверку на «детекторе лжи» в прямом эфире. Нардеп Аллахвердиева решила не проходить полиграф и «принимать участие в чужом шоу».