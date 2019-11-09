Зеленский поручил Кабмину до Нового года написать закон о СМИ со стандартами новостей

Об этом говорится в указе №837 от 8 ноября.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.

Законопроект об урегулировании деятельности медиа в Украине должен, в частности, включать положения о требованиях к новостям и их стандартах, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский постановил создать Совет по вопросам свободы слова и защите журналистов при Президенте Украины. Его состав уже утвержден.