Губернатор Николаевщины Стадник подписал заявление своего заместителя Кушнира об увольнении

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник подписал заявление об увольнении заместителя Александра Кушнира.

Соответствующее распоряжение есть в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

В документе сказано, что Александр Кушнир освобождается от выполнения обязанностей заместителя главы ОГА с сегодняшнего дня, 20 ноября.

Основанием для распоряжения стало само заявление Александра Кушнира, а так же письмо-соглашение Офиса Президента Украины от 29 октября 2019 года.

Напомним, 26 сентября новый глава ОГА Александр Стадник в комментарии журналистам заявил, что на должность заместителей у него уже есть два кандидата. При этом, говоря об одном из них, Стадник сказал, что этот человек работал в налоговой и «имеет большую практику в расследовании коррупционных схем».

Ранее сообщалось, что в Офисе Президента Украины согласовали увольнение Александра Кушнира и Валентина Гайдаржи с должностей заместителей главы Николаевской областной государственной администрации. При этом, на должность заместителя по вопросам финансов, которыми ранее курировал Александр Кушнир, претендует чиновница николаевской мэрии Татьяна Стахевич, фигурировавшая в коррупционном деле. Спустя несколько дней после появления информации о вопросах правоохранителей к претенденту на должность вице-губернатора, глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Татьяна Стахевич его устраивает. Сама же Стахевич, отвечая на просьбу прокомментировать ход уголовного производства, в комментарии "Преступности.НЕТ" заявила, что не пребывала под уголовной ответственностью.