У Путина заявили, что встреча с Зеленским в Париже будет неформальной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Лаврова, встреча Зеленского и Путина в Париже позволит прояснить ситуацию с позицией Украины относительно минских договоренностей.

- Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей, - заявил он.

Кроме того, глава российского МИД отметил, что нет смысла гадать, в каком именно формате состоится встреча президентов, и добавил, что она будет неформальной.

- Будет встреча в нормандском формате: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она (встреча - ред.) не будет формальной, потому что это произойдет на полях иного мероприятия, - добавил он.

Стоит отметить, что 9 декабря состоится встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии в нормандском формате по вопросу Донбасса. При этом Президент Украины Владимир Зеленский хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, он готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом.

Как известно, Соединенные штаты Америки поддержали Украину перед встречей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина, которая состоится 9 декабря в «нормандском» формате.