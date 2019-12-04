Кабмин уволил шестерых топ-чиновников и назначил главу института Нацпамяти вместо Вятровича

Кабинет министров 4 декабря уволил шестерых чиновников, в частности Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел и Олега Петренко из Национальной службы здоровья.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

На заседании правительство уволило:

- Зеркаль Елену – по собственному желанию с должности заместителя главы МИД; - Петренко Олега – с должности главы Национальной службы здоровья; - Билана Сергея – с должности заместителя главы Государственной фискальной службы (он возглавлял налоговую милицию Украины); - Чернегу Романа – с должности главы Государственной службы по вопросам труда; - Камуза Андрея – с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения; - Климовича Ярослава – с должности главы правления НАК «Надра Украины».

Также Кабинет министров назначил Антона Дробовича председателем Украинского института национальной памяти. Ранее институт Нацпамяти возглавлял Владимир Вятрович, который 3 декабря на заседании Рады принял присягу. Отметим, что Вятрович на День памяти жертв Голодомора заказал у строительной фирмы банкет на полмиллиона гривен, принял присягу народного депутата - он теперь входит во фракцию «Европейской солидарности». Он известен своими активными действиями по декоммунизации украинского общества. Его предложения вызывают широкое обсуждение в СМИ и социальных сетях – например, идея об отмене части «старых» праздников (1 и 2 мая, 8 марта и т.д.) и введении новых (празднования дня рождения Тараса Шевченко и Дня семьи).

Сергей Билан на своей странице в соцсети уточнил, что с должности его уволили по его же заявлению.

Еще Кабмин назначил заместителем Министра здравоохранения - Коваля Дмитрия Михайловича; Государственным секретарем Минсоцполитики - Богачеву Елену Витальевну; заместителями Председателя Фонда государственного имущества - Егорова Андрея Александровича и Кошеленко Константина Борисовича.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей: председателя Национальной службы здоровья Украины на Мовчан Оксану Сергеевну; Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда на Дегнера Игоря Анатольевича; Президента Государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» на Павлышина Павла Еремеевича; Председателя правления Государственного ипотечного учреждения на Фролова Вячеслава Петровича.

Победителями конкурса на должности заместителей главы Государственной фискальной службы стали Шендрик Денис Валерьевич и Зелди Роберт Дезидерович.

Как известно, вечером 21 мая на сайте Президента Украины появились указы Владимира Зеленского о первых кадровых назначениях, среди них была Елена Зеркаль. Однако она отказалась от должности замглавы Администрации Президента. А в конце ноября попросила Кабинет министров уволить ее по собственному желанию.