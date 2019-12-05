Сессия ВР: Парламент рассмотрит законы об объединении территориальных общин и об оборонных закупках

Верховная рада в четверг, 5 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект о добровольном объединении территориальных общин (ОТО).

Об этом идет речь в повестке дня парламента.

Это законопроект относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей.

Также нардепы повторно рассмотрят Избирательный кодекс с предложениями Президента Владимира Зеленского, законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, законопроект об оборонных закупках.

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала упрощение процедуры утверждение перспективных планов формирования территорий общин.

В Верховной Раде ведется прямая трансляция заседания

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10:23 Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание. Он отметил, что 4 декабря во время пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погиб один человек, а местонахождение 14 не установлено.

Народные депутаты минутой молчания почтили память погибшей во время пожара.

По требованию депутатский фракций «Батьківщина» и «Голос» в пленарном заседании объявлен перерыв на 30 минут для проведения консультаций.

10:00 Депутат «Оппозиционной платформы – «За жизнь» Владимир Кальцев признал, что кнопкодавил 3 декабря. По его словам, руководство фракции «ОПЗЖ» сделало ему замечание, что «так не надо делать», а он в ответ извинился перед ними.

В то же время Кальцев отказался уточнить, сколько раз именно он давил кнопку другого депутата.

Как зафиксировало движение «Честно», во время пленарного дня 3 декабря Владимир Кальцев 9 раз кнопкодавил за своего соседа - еще одного депутата «ОПЗЖ» Александра Пономарева: восемь раз во время голосования за поправки к закону о Государственном бюро расследований и один раз во время вечерней регистрации.

– Он вышел в кулуары, а я ему помог немного, - пояснил Кальцев.

На вопрос о том, есть ли между ним и Пономаревым договоренность голосовать друг за друга в случае чьего-то отсутствия, Кальцев ответил: «Да нет, не договаривались».