ГБР вместе с «Альфой» обыскивают фирмы Порошенко – ищут документы и секретное оборудование

В четверг, 20 декабря, следователи ГБР при поддержке бойцов спецподразделения «Альфа» проводят обыски в фитнес-клубе «5-й элемент» и еще по ряду адресов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова в комментарии Радио Свобода.

Речь идет об уголовных производствах о продаже пятым президентом Украины Петром Порошенко судостроительного завода «Кузница на Рыбацком» и возможном исчезновении носителей с секретной информацией с ситуативной комнаты Администрации президента.

– Действительно, обыски проводят следственные органы ГБР при оперативном сопровождения представителей Службы безопасности Украины. Речь идет о досудебном расследовании по двум уголовным производствам: о купле-продаже завода «Кузница на Рыбацком» и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию так называемой ситуативной комнаты, - сказала Иванова

Она подтвердила, что обыски проводятся по ряду адресов. Однако она не уточнила, где именно.

– Это, действительно, не только «5-й элемент». Это несколько адресов. В связи с тем, что следственные действия продолжаются, я не могу вам разглашать местонахождение наших сотрудников, - рассказала Иванова.

Конечными бенефициарами в собственности фитнес-клуба «5-й элемент» является пятый президент Украины Петр Порошенко и его соратник, бывший народный депутат Игорь Кононенко.

Отметим, свидетелем по делу купли-продажи столичного завода «Кузня на Рыбальском» проходит бывший президент Украины Петр Порошенко, которого ранее вызывали на допрос в Госбюро расследований. Порошенко был предыдущим бенефициаром предприятия, пока фонд Прайм ессетс кэпитал, который управлял его активами, не достиг договоренностей о продаже завода в 2018 году.

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствах, участником которых является экс-президент Украины Петр Порошенко.

Во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, направлено 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам. Назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту пересечения украинских кораблей Керченского пролива.

В октябре 2018 года Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компании Сергея Тигипко приобрести контрольный пакет акций "Кузни на Рыбальском".

Завод Кузня на Рыбальском (ранее – Ленинская кузня) – одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. По состоянию на первое полугодие 2018 года, основными акционерами завода были Прайм Эссетс Капитал (73,9067% акций) и ПАО ЗНКИФ ВИК (20,1280% акций). По данным СМИ, перед продажей завода, его недвижимость передали предприятию Строй-Реновация, который также принадлежит Порошенку и Кононенко.

Также стоит отметить, что 28 мая тогдашний секретарь СНБО Александр Данилюк опубликовал видео пустого помещения ситуативной комнаты Администрации президента и заявил, что после смены власти оттуда вывезли всю технику, включая «серверами, на которых хранилась секретная информация».

После этого прессекретарь експрезидента Петра Порошенко Святослав Цеголко возразил, что на серверах с ситуативной комнаты была конфиденциальная информация. По его словам, всю технику арендовал за свой счет Порошенко, и она, соответственно, вернули арендодателю.

29 мая Государственное бюро расследований (ГБР) заявило, что начало досудебное расследование по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента по статье о «потере документов, содержащих государственную тайну». Как отметили в пресс-службе ведомства, следствие по этому производство продолжается.