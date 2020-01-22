Иранский депутат объявил о награде в $3 миллиона «любому, кто убьет» Трампа – в США назвали эту идею «смехотворной»

Иранский депутат предложил награду в 3 миллиона долларов США «любому, кто убьет» президента США Дональда Трампа, чтобы отомстить за убийство генерала Кассема Сулеймани.

Об этом пишет Левый берег, ссылаясь на Al Jazeera.

«Ахмед Хамзех, малоизвестный член парламента, предложил вознаграждение от имени жителей Кермана, родного города и места последнего упокоения почитаемого Сулеймани, который был убит во время удара американского беспилотника в соседнем Ираке 3 января», - говорится в сообщении.

Депутат предложил деньги за убийство президента США, выступая в парламенте Ирана. При этом источники финансирования он не назвал.

В свою очередь постоянный представитель США на Конференции по разоружению Роберт Вуд назвал эту идею «смехотворной», заявив журналистам в Женеве, что она продемонстрировала «террористические основы» создания Ирана.

Как известно, в ночь на 8 января Иран сообщил об обстреле ракетами американской военной базы в Ираке. Эта атака была ответом на гибель 3 января главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касима Сулеймани.

6 января Иран заявил о выходе из ядерной сделки и угрожал США военным ударом. 7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.