Горвласть Николаева согласилась на ₴5 миллионов компенсации от завода «Зоря» на ремонт спорткомплекса, хотя ранее требовала больше

Городская власть Николаева согласилась, чтобы завод «Зоря»-«Машпроект» компенсировал городу 5 миллионов гривен на ремонт одноименного спорткомплекса, который Николаев решил забрать в свою собственность.

Об этом стало известно в среду, 22 января, в ходе спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в Николаев, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос поднял сам руководитель парламента, который поинтересовался, на какой стадии решения находиться этот вопрос. На что мэр Александр Сенкевич ответил, что город готов принять спорткомплекс в свою собственность.

— Нам «Укроборонпром» оценил, что при передаче завод даст 5 миллионов, мы написали им, что этого мало, - заявил мэр. — Мне докладывали, что все было на финальной стадии. И «Укроборонпром» готов был его передать, но почему-то город не принимал. Насколько мне известно, есть проблема с бассейном. Город говорил, что хочет 12 миллионов, вам предложили 5. Вы уже согласны с этим? - уточнил спикер ВРУ. — Уже согласились, - ответил Сенкевич. — Ну, тогда можно говорить, чтобы передавали, - заявил Разумков.

В частности, Александр Сенкевич добавил, что остались документальные вопросы, а деньги на зарплаты сотрудникам в бюджете на 2020 год запланированы.

Напомним, что осенью 2018 года депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в «Укроборонпром» о том, что они дают согласие на передачу спортивного комплекса ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» из государственной в коммунальную собственность Николаева.

Как известно, в начале января «Укроборонпром» издал приказ о передаче спорткомплекса «Зоря»в коммунальную собственность города Николаева.

Позже стало известно, что завод «Зоря»-«Машпроект» прекратил финансирование спорткомплекса, хотя Николаев еще не принял его себе на баланс.

Также городской голова Александр Сенкевич заявил, что на реконструкцию спортивного комплекса «Зоря» необходимо около 80 миллионов гривен.

В частности, начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что у исполнительной власти все готово к приему в горсобственность спорткомплекса «Зоря» - «Машпроект», осталось получить соответствующие документы от руководства завода.

Позже, стало известно, что начали увольнять сотрудников спорткомплекса «Зоря»-«Машпроект», который ранее депутаты приняли в собственность города. Мэр Сенкевич заявил, что всех потом вновь трудоустроят.

Мэр Александр Сенкевич заявлял, что на реконструкцию спорткомплекса необходимо порядка 80 миллионов гривен.

Позже мэр Сенкевич заявил, что завод «Зоря» готов компенсировать только ₴5 миллионов на ремонт спорткомплекса из необходимых 20 с одной стороны, при этом гендиректор завода Константин Картошкин заявил, что информация о компенсации в размере 5 миллионов гривен не является достоверной. По его словам, в целом состояние здания удовлетворительное и в большинстве своем в ремонте нуждается только бассейн, ремонт которого по предварительным данным может обойтись в 2,5 миллиона гривен.