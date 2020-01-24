Руководители Евросоюза подписали договор о выходе Великобритании из ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель в пятницу, 24 января, подписали договор о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Об этом говорится в твиттере политиков.

«Все неизбежно поменяется, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники», - написал глава Европейского Совета.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies. Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS — Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020

Он также добавил на французском языке, что с нетерпением ожидает возможности написать эту новую страницу.

Парламент Великобритании утвердил договор о выходе из ЕС в среду, 22 января. На следующей неделе его должен ратифицировать Европейский парламент. 31 января Великобритания выйдет из Европейского Союза.

Напомним, что в конце марта 2017 года тысячи людей прошли маршем по Лондону, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Европейского союза. В частности, большинство британцев хотели бы проведения второго референдума по выходу страны из ЕС.

Позже, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Лондоне посоветовал ей выбрать более жесткую позицию по вопросу Brexit.

51,9% британцев проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза, а 48,1% - за сохранение участия в ЕС.

Тогдашняя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет на компромисс с ЕС в вопросах выхода из союза в ущерб британским интересам.

Позже сообщалось, что в Министерстве обороны Британии готовят план на случай, если действующее соглашение по Brexit будет сорвано.

25 ноября 2018 года на внеочередном саммите в Брюсселе 27 государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

В частности, президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если Брюссель не выполнит условия Лондона.

Как известно, 23 июля 2019 года новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. До этого высокопоставленную должность занимала Тереза Мэй, которая ушла в отставку из-за того, что не смогла заставить парламент ратифицировать соглашение по Brexit.