«Страну с*ка просрали и с этими пид**ами»: В Раде засняли переписку нардепа Кивы с одиозным Жириновским

Народный депутат от Оппозиционный платформы «За жизнь» Илья Кива общался с депутатом Госдумы Российской Федерации и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским во время заседания парламента.

Соответствующую переписку заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Как следует из видео, Владимир Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом «Набирал?». Илья Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.

После этого Кива начал набирать сообщение:

«В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну с*ка просрали и с этими пид*рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету». Набрав сообщения народный депутат несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон.

Как известно, днем 22 января в сети появилось видео конфликта с участием нардепа Кива и некого Михаила Майнмана. Позже Кива заявил, что мужчина, с которым у него возник конфликт в ресторане, уже ему угрожал ранее, а в заведении он просто просил хотел попросить оппонента о приличном поведении, но получил в ответ удар. Позже прокуратура завела дело на Киву за драку в киевском ресторане.

Напомним, как нардеп Кива угрожал мужчине, который поинтересовался, почему депутат ходит с охраной.

А ранее СМИ сообщали, что Илья Кива создал полулегальный специальный отряд под крылом Национальной полиции.

Отметим, в Киевсовете 4 октября 2018 года титушки, связанные с Ильей Кивой, облили зеленкой депутата группы «Киевская команда», бывшего главу фракции «Самопомощь» Сергея Гусовского. Ранее сообщалось, что 19 октября, в Полтавской области, в городе Шишаки, перед заседанием сессии областного совета журналиста и активиста Дмитрия Гнапа облили ведром с фекалиями. По словам журналиста, это сделали титушки Кивы.

Также В 2016 году в Киеве группа неизвестных лиц во главе с советником главы МВД Ильей Кивой подожгли здание телеканала «Интер».

Ранее Кива заявлял, что Украине нужен тоталитарный режим. Также Илья Кива заявлял, что он будет Президентом Украины и что министр внутренних дел Арсен Аваков также пророчит такое развитие событий. Помимо того Кива также высказывался о том, что гомосексуалистов необходимо «предавать смерти».

Кроме того, будучи руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины он выступал за внесудебное наказание в случаях, если закон не работает

Справка: Владимир Жириновский — российский политик, депутат Госдумы всех созывов, руководитель фракции ЛДПР, многократный кандидат в президенты России. Открыто поддерживает «ЛНР» и «ДНР», системно делает антиукраинские заявления.

Отметим, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что утопит в Чёрном море американских солдат и штаб учений США, который строится в украинском городе Очакове. Также Жириновский считает, что после Крыма Россия должна вернуть территории, принадлежавшие ей до революции 1917 года. Таким образом, политик прозрачно намекнул, что РФ должна захватить территории Украины, Польши, Финляндии, прибалтийских стран и т.д.