Директор НАБУ намекнул на месть Авакова из-за дела рюкзаков для Нацгвардии – глава МВД назвал это «оправданием неоплаченного пьянства»

Артем Сытник Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намекнул, что внесение его имени в госреестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение, местью за его участие в деле о закупке рюкзаков Нацгвардии, в котором фигурировал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Об этом он заявил на брифинге 7 февраля.

– Эта административное дело – продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры хотят мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности ... Если бы у меня было ощущение, что я что-то совершил, я бы ни находился на этом посту. К сожалению, это простой способ попробовать отстранить от должности, поскольку такие решения не обжалуются в кассационном порядке по нашему законодательству, – сказал директор НАБУ.

Он также сказал, что будет «делать все возможное, чтобы здесь доминировал закон, а не желание мести отдельных людей, осуществляющим давление на судей».

По его словам, он еще не платил 3400 гривен штрафа и намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter отреагировал на заявление Сытника и назвал его желанием «оправдать свое неоплаченное пьянство».

Напомним, что в феврале 2016 года было опубликовано видео, где экс-замглавы МВД Чеботарь договаривается с сыном Авакова о закупке рюкзаков для Нацгвардии. Задержание Александра Авакова было зафиксировано на видео и опубликовано 31 октября 2017 года. Тогда ему было предъявлено подозрение по статье 191 УК («Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»).

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Одного фигуранта дела «рюкзаков Авакова» приговорили к условному сроку – он пошел на сделку со следствием.

12 июля 2018 года стало известно, что САП без согласования с детективами НАБУ закрывает уголовное дело против сына главы МВД Арсена Авакова — Александра и его бывшего зама Сергея Чеботаря, фигурантов «дела рюкзаков».

Как известно, в декабре 2019 года Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В сентябре 2019 года Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» Ровенской области пять раз.

Юрий Луценко заявлял, что «за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными». Сытник же заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Но, Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу об элитном отдыхе главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.