На Николаевщине для грузовиков временно закроют дорогу на Одессу и Херсон

В части Николаевской области с 8:00 6 января временно ограничено движение для грузовых тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Эта мера принята с целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега. Ограничение касается движения на следующих автомобильных дорогах общего пользования:

- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск – от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью; - Т-15-14 подъезд к Березанке – от примыкания к автодороге М-14 до перекрестка улиц в Березанке; - Т-15-13 Нечаяное – Очаков – от примыкания к автодороге М-14 до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из Очакова.

В Службе автомобильных дорог предупреждают о возможности ограничения движения на других дорогах общего пользования Николаевской области, о чем будет сообщено дополнительно.

Аналогичный запрет для грузового транспорта начнет действовать с 8:00 утра 6 января и в Одесской области, передает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции.

«В связи с ухудшением погодных условий 6 января с 8:00 утра будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Одесской области. Национальная полиция Украина просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, заранее спланировать маршруты движения, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами. Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта», - отмечено в сообщении.

Напомним, как уже сообщалось, в связи с выходом южного циклона 6-8 января 2017 года на территории Николаевской области ожидаются резкие изменения погодных условий: сильный снег, сильная метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/с. В течение суток 6 января снижение температуры до 7-12° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19° мороза, днем ​​до 10-15° мороза. 9-10 января сохранится холодная погода, осадки и явления ослабеют и прекратятся.

Как отметили 5 января в Николаевском гидрометцентре, ухудшение погодных условий на территории Николаевской области будет гораздо суровее, чем ожидалось: выпадет около 35 сантиметров снега.

Кроме того, напомним, что в пятницу, 6 января, как только начнет идти снег, Служба автодорог в Николаевской области перекроет дороги по всем основным направлениям в регионе, чтобы ни одна машина не застряла в снежных заносах.