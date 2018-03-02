Губернатор Савченко заявил, что результаты тендера на питание в школах и детсадах Николаева отменили по его совету

Алексей Савченко Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что результаты тендера на организацию питанию детей в школах и детских садах Николаева отменили по его совету.

Соответствующее заявление он сделал в интервью николаевскому телеканалу «Март».

- Когда кто-то мне закидывает, общаюсь я или не общаюсь (с исполняющей обязанности мэра Николаева Татьяной Казаковой – ПН), я вам скажу – да, я общаюсь. Госпожа Казакова по некоторым вопросам ко мне приходит. Я поверну в плоскость того, что вот, например, прислушались к моему совету и все-таки отменили тендер по питанию для детей. Почему мы не смотрим на это через другую призму – что, наоборот, мне надо общаться, чтобы придерживаться государственной позиции, чтобы наоборот поддержать общественность, – заявил он.

Ранее сообщалось, что изначально тендер на питание николаевских детей выиграла одесская фирма«Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого исполняющая обязанности мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять Коммунальное производственное предприятие по организации питания и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Также Казакова высказала мнение, что тендерные условия при закупке услуги по питанию в дошкольных и школьных учреждениях Николаева были прописаны некачественно.

Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение в вопросе организации питания в учебных заведениях города, заявив, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере.

Но 15 февраля результаты тендера были отменены. Аргументировали тем, что киевско-литовская фирма не предоставила должным образом документы. После чего фирма «Понтем.уа» подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины.