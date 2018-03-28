«Наш Край» призвал депутатов Николаевского облсовета направить обращение в Кабмин с требованием обеспечить ремонт трассы Н-14

Фракция «Наш Край» в Николаевском облсовете призвала депутатов облсовета направить обращение в Кабинет Министров Украины и Верховной Раде Украины с требованием обеспечить бесперебойный ход выполнения ремонтных работ трассы Н-14.

Об этом в ходе встречи с жителями района заявил руководитель партии на Николаевщине Юрий Кормышкин.

Напомним, что в понедельник, 26 марта, жители села Воссиятское на Еланеччине перекрыли трассу Н-14 «Кропивницкий-Николаев» с требованием отремонтировать дорогу. С этим же требованием они вышли и на следующий день, а после перекрыли движение на автодороге «Новый Буг-Вознесенск». В ОГА пообещали начать ремонтные работы с 29 марта.

По словам Кормышкина, необходимо рассмотреть все возможные варианты решения вопроса с ремонтом трассы Н-14, не допускать перекрытия стратегически важной дороги и стать на сторону жителей Еланецкого района, которые справедливо требуют закрыть этот вопрос.

- «Наш край» не отступает от своей позиции – ремонт трассы Н-14 должен начаться уже в 2018 году. Для этого нужно провести перераспределение бюджетных средств, а также обеспечить техническим и человеческим ресурсом выполнение работ. Если необходимо, «Наш край» в лице аграриев, хозяйственников, представленные в районах области, подставят плечо в каких-то моментах: заправка, техника или рабочие руки. Со своей стороны, депутатская фракция в облсовете своим голосованием поддержит те проекты решения, которые сегодня необходимы для начала работ, - говорит Кормышкин.

Отмечается, что на встречу с протестующими приезжал заместитель председателя облгосадминистрации и депутаты Николаевского областного совета. В числе первых к ним приехал руководитель «Нашего Края» Юрий Кормышкин, после общения с которым, люди немного успокоились и разблокировали дорогу, тем самым обеспечив проезжаемость трассы.

- Эти люди, которые стоят на дороге – не политики, не бизнесмены, а обычные жители сел, трудяги, которые хотят дышать нормальным воздухом, а не пылью, иметь возможность выйти на прогулку с ребенком, не опасаясь за его жизнь и здоровье. Люди хотят не чего-то сверхъестественного, а обычного маломальского комфорта. И эти несколько десятков человек – это не все жители, которые проживают вблизи трассы. Таких людей тысячи. А еще большее количество людей, которые пользуются дорогой перемещаясь в южном направлении. Поэтому «Наш край» будет и дальше контролировать этот вопрос и всячески способствовать его скорейшему разрешению», - сказал Юрий Кормышкин.

Также отмечается, что фракция «Наш Край» в Николаевском облсовете уже призвала депутатов облсовета направить обращение в Кабинет Министров Украины и Верховной Раде Украины с требованием обеспечить в полной мере бесперебойный ход выполнения ремонтных работ трассы Н-14 уже в 2018 году в соответствии с утвержденной Государственной целевой экономической программой развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы.

Также «Наш Край» предложил в тексте обращения отдельным пунктом обозначить предложение, чтобы ремонт начинался не от границы с Кировоградской областью, а от села Воссиятское Еланецкого района, что позволит охватить ремонтными работами и другие населенные пункты Еланецкого района, в частности Водяно-Лорино.