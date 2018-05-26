Министр транспорта Новой Зеландии подал в отставку после того, как нарушил правила безопасности в самолёте

Фил Твайфорд Министр транспорта Новой Зеландии Фил Твайфорд объявил об отставке после того, как нарушил правила безопасности на борту пассажирского самолета.

Об этом сообщает Громадське радіо, ссылаясь на NZ Herald.

Так, мужчина сделал звонок по мобильному телефону в тот момент, когда самолет готовился к вылету на внутреннем маршруте. Звонил он сотруднику своего аппарата и на тот момент «считал, что это важный разговор».

- Я признаю, что я позвонил, когда было запрещено это делать. Это неуместно для всех, но особенно неуместно для меня, как министра транспорта. Я прошу прощения, - сказал министр.

Твайфорд обратился к премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн с просьбой принять его отставку. Однако по информации Newshub, Ардерн решила не увольнять министра, а лишь отстранить его от должности на время расследования.

Ранее сообщалось, что президент Мьянмы подал в отставку, чтобы отдохнуть после двух лет правления.

Напомним, что из-за резонансного убийства словацкого журналиста Яна Кучака 26 февраля, в Словакии сложилась нестабильная политическая обстановка. Она повлекла за собой отставку министра культуры Марека Мадарича. Позднее, в Братиславе около 120 тысяч людей вышло на массовые акции протеста. После чего в отставку ушел глава МВД Словакии.