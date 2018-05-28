В Кемерово по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» арестовали на два месяца начальника МЧС области

Александр Мамонтов В Кемерово суд арестовал на 2 месяца начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стало 64 человека.

Начальника ведомства обвиняют в халатности и растрате, однако вину он не признает. Он заявил, что сейчас спасатели массово увольняются из областного МЧС, опасаясь, что попадут под уголовное дело.

Отмечается, что Мамонтова вместе с начальником отдела надзора областного МЧС Григорием Терентьевым задержали 25 мая, спустя 2 месяца после происшествия. Всего по делу арестовали уже 10 человек. Одного из них - командира пожарного звена Сергея Генина - отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву. Подчеркивается, что представителей областной администрации среди обвиняемых нет.

Как известно, в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар. В результате погибли 64 человека, из которых 41 - дети.

Через два дня после трагедии сотни жителей Кемерово вышли на митинг с требованием к властям рассказать правдивые данные о погибших.

В итоге суд арестовал владелицу ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову и главу кемеровского Госстройнадзора Танзилию Комкову. Ранее были арестованы техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, руководитель центра Надежда Судденок, руководитель и сотрудник компании «Системный интегратор» Александр Никитин и Игорь Полозиненко (именно эта компания занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ), а также охранник Сергей Антюшин, не включивший систему оповещения о пожаре.

Также в отставку подал губернатор Кемеровской области (РФ) Аман Тулеев.