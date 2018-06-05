«Николаевводоканал» проверил воду в районе разрушенного коллектора по Лескова – повторный анализ не показал нарушений

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Вода, которая поступает в дома по улице Лесковой и Даля, по результатам экспертизы соответствует всем нормам.

Об этом сообщается на странице ГКП «Николаевводоканал» в Facebook.

Как известно, ранее жители по улице Лескова требовали провести повторную экспертизу воды, которая поступает в их дома. 4 июня «Николаевводоканал» отобрал соответствующие пробы.  

Напомним, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен. На данный момент для ремонта аварийного коллектора уже выбрали подрядчика и работы на улице Лесковой начнут 6 июня.

 

Тарас Леонтян

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русскийобщество