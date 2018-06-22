Осужденный за взятку чиновник Николаевской ОГА Каминский уволился сам, получив при этом около ₴70 тысяч «отпускных»

Петр Каминский Петр Каминский, которого осудили за получение взятки в размере 2 тысячи долларов, сам уволился с должности начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации. При этом ему выплатили около 70 тысяч гривен за неиспользованные дни отпуска.

Об этом у себя в блоге на «Преступности.НЕТ» сообщила журналист Катерина Вовченко, опубликовав соответствующий ответ из управления.

Как известно, Каминский был задержан 19 апреля во время получении взятки в размере 2 тысячи долларов. Эти деньги он требовал от жителя Николаева за оказание влияния на должностных лиц военного комиссариата в снятии двух мужчин призывного возраста с военного учета и не призыва на военную срочную службу.

21 апреля следственный судья Центрального районного суда Галина Подзигун удовлетворила ходатайство военной прокуратуры и отправила Каминского под домашний арест. Позже чиновник заключил сделку с прокуратурой и признал свою вину. В итоге суд наказал Каминского штрафом в размере 25,5 тысяч гривен за взятку в размере 2 тысяч долларов США.

«При увольнении он получил почти 70 тысяч гривен (за неиспользованные дни отпуска), ну, так положено по трудовому законодательству (хотя распоряжение, на которое в управлении ссылаются, на сайте ОГА вы не найдете». В принципе, мог себе позволить и три штрафа заплатить, за счет налогоплательщиков. Вот вам и наказание, и урок для «следующих/потенциальных» (взяточников). Человек на пенсии, прокуратура не требовала отстранения/увольнения, разрешила самому принять решение. За былые заслуги? Но за какие?...» - отмечается в блоге.

Напомним, в конце 2017 года стало известно, что ни одно управление и ни один департамент Николаевской ОГА не выполнили разработанные еще в 2012 году планы мероприятий поэтапного внедрения и выполнения противопожарных мероприятий.