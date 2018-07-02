Застрявшие в грузинском аэропорту туристы из Николаева успешно вернулись домой

Застрявшие в грузинском аэропорту туристы В понедельник после полуночи, 2 июня, в Украину успешно вернулись туристы из Николаева, которые из-за проблем авиакомпании застряли в грузинском Батуми.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила жительница Николаева Яна Молодай.

Как уже сообщалось, группа из 48 николаевцев, среди которых 19 детей, прилетела в Грузию для участия в международном фестивале искусств. Обратный рейс в Киев, назначенный на 30 июня, отменили и николаевцы застряли в аэропорту. Перелет обеспечивала компания «Bravo Airways», из-за которой в эти же выходные в Тунисе застряли 300 украинских туристов. После долгого ожидания николаевцы были вынуждены поселиться в отель и ждут, когда же им дадут улететь домой. При этом у них проблемы с деньгами и питанием. Туристы были вынуждены начать блокировать администрацию аэропорта для привлечения внимания к проблеме.

«Вчера наши прилетели в 00.30 После их ждали родители, маршрутка. Сейчас они все благополучно добрались в Николаев. Наши эмоции не передать словами, когда мы услышали их голоса по прилёту», – сообщила жительница Николаева.

Напомним, что ранее в Одессе николаевские туристы не могли улететь в Анталию.