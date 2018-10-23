«ПАЦИЕНТ! БЕРЕГИ Ж*ПУ ОТ УДАРА О БОЛЬНИЧНЫЙ ПОЛ» или кровати, которых мы достойны

17 сентября этого года стало известно, что Голландия готова отдать Николаеву 56 специальных кроватей, предназначенных для медицинских учреждений. До этого наш скромный город не видал такого чуда-чудного, дива-дивного, ведь это же просто новое слово в науке и технике – голландская кровать умеет подниматься и опускаться, обладает колесиками (а, то есть пациентов можно не на простынях таскать), разными ручками-рычажками, кнопкой вызова персонала (нашего-то персонала!) и еще кучей всего нам, неискушенным, доселе неведомого.

До этого николаевец, которому не повезло столкнуться с прелестями современной медицины по-нашему, коротал свой вынужденный больничный на деревянной доске, к которой приделали четыре ножки, или на своеобразном гамаке, в который сядешь и больше, кажется, уже не встанешь. Но теперь у нас появился шанс. Шанс! И им нельзя было не воспользоваться.

Так для себя решил директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк, чей друг и по совместительству волонтер и рассказал ему о подарке в виде кроватей из дружественных нам Нидерландов. После чего Михаил позвонил к нам в редакцию, параллельно с этим активно публикуя всю эту информацию на Facebook.

Проблема была в чем – кровати нам отдают бесплатно, но за их транспортировку мы должны были заплатить. В ходе подсчета, сколько же будет стоить вояж из Голландии в Николаев, было выяснено, что все это обойдется в три тысячи евро. Сумма для обычного горожанина заоблачная, а для местного бюджета, где с недавних пор денег стало во много раз больше, чем было еще пару лет назад, нет. «Преступности.НЕТ» по этому поводу опубликовали новость и вот Михаил Трофанюк получил долгожданный звонок – транспортировку готовы были профинансировать два местных бизнесмена и нардеп Александр Жолобецкий. Местная власть по этому поводу никак не высказалась – это так, к слову.

Было решено, что кровати отправятся в одно из самых страшных (да простят меня сотрудники этой больницы) медицинских учреждений – в больницу скорой медицинской помощи. О том, в каком она состоянии, с регулярной периодичностью говорят все и это, правда, страшно. Не буду на этом останавливаться, поскольку каждый сломавший себе от пальца до ноги хоть раз да попадал в это заведение. Всем ясно, что кровати там нужны, очень нужны.

8 октября гуманитарный подарок был доставлен в Николаев. Бюрократия в нашей стране растет и активно процветает, поэтому на сегодняшний день кровати все еще проходят растаможку, а в Минсоцполитики их должны признать гуманитарным грузом, после чего 56 кроватей будут готовы принять на себя 56 пациентов, ну или как пойдет.

Еще на этапе обсуждения идеи Михаил Трофанюк рассказал, что, в случае, если первая партия попадет в Николаев успешно и быстро, Голландия будет готова поделиться с нами еще сотней таких же медицинских кроватей и этот день настал. В этот день, а именно 28 октября, в 8:30 утра Михаил Трофанюк должен стоять у голландской больницы и следить за погрузкой. А если в 8:30 его там не окажется, кровати помашут нам ручкой (или ножкой с колесиком) и отправятся в Румынию или Польшу. Проблема та же – на транспортировку нужны деньги, а поскольку груза теперь в два раза больше, соответственно и средств на их доставку тоже требуется больше. Параллельно с этим Трофанюк открыл платформу для сбора средств donater.com.ua. На сегодняшний день платформа собрала...250 гривен. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно.

Тут стоит упомянуть, что для первой партии из 56 кроватей, когда они, я надеюсь, все же окажутся в БСМП, нужны матрацы, которых нет. Вы можете представить весь абсурд ситуации – нам дарят кровати, мы их НЕ покупаем, просто привезли и отдали – держите и пользуйтесь, а у нас нет матрацев! Кстати, вопрос не решен до сих пор.

В общем, на сегодняшний день стоят две проблемы – купить для кроватей матрацы и оплатить новый груз. И тут у меня возникает вопрос – а какого черта? Какого, извините, черта нам, журналистам, только и делают, что жалуются на проблемы в сфере медицины, в том числе, а потом, когда появляется возможность проявить себя в деле, куда-то резко исчезают? По всем комиссиям, заседаниям, сессиям от депутатов и исполнительной власти только и слышатся восклики о том, как же все плохо, оборудования нет, пациенты вынуждены как-то вылечиваться побыстрее, потому что в таких условиях долго не полежишь, а когда дело касается реальной помощи – все суют головы в песок.

Михаил Трофанюк На прошлой сессии горсовета, которая прошла 19 октября, Михаил Трофанюк выступил перед депутатами. И знаете, что? Да ничего. Половина народных избранников вообще покинули зал заседаний. Сегодня вторник, а выхлопа ноль. Ни от исполнительной власти, ни от депутатов, ни от кого.

— В конце сессии мэр дал слово. Выступил по голландским кроватям. Половины депутатов не было в зале, ну а те, кто присутствовал, в большинстве своем не особо слушали, что там бубнит с трибуны директор ритуального КП... Возможно потому, что статус народного избранника гарантирует обеспечение нормальной кроватью в любом стационаре. И поэтому тема не зашла. К тому же, дело было под занавес и все устали. Ок. Время еще есть, - написал Трофанюк у себя на Facebook.

Вот проговорите фразу «Тема не зашла». Потрясающе, правда? Тема с бесплатными крутыми кроватями для городских больниц НЕ ЗАШЛА.

А ведь могла бы и зайти. Александр Сенкевич, например, мог собрать срочный исполком, поднять эту тему, чтоб зашла, депутаты горсовета могли бы кричать об этом во всех углах горсовета, найти эти несчастные семь тысяч евро, это ведь не такая огромная сумма для тех, кто представляет интересы горожан или для тех же чиновников. Но лучше полагаться на меценатов, на бизнесменов. Намного легче популистничать там, где есть камеры и они на тебя направлены. А когда дело доходит до действий – тут уж, пожалуйста, не надо, я вам, что, местный Рокфеллер, что ли?

В итоге инфантилизм и абсолютное безразличие к горожанам привел к тому, что груз мы можем так и не получить.

— Дорогие николаевцы! Очень похоже на то,что наш город не соберет деньги на то, чтобы привезти из Нидерландов вторую партию подаренных функциональных кроватей. И лежать большинству из вас на кроватях панцирных с деревянными быльцами. Поэтому в обозримом будущем считаю актуальной приведенную ниже памятку: ПАЦИЕНТ! БЕРЕГИ ЖОПУ ОТ УДАРА О БОЛЬНИЧНЫЙ ПОЛ. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЛЕЧЬ, ЗАГЛЯНИ ПОД ТРУП МАТРАСА И УБЕДИСЬ В НАЛИЧИИ ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА.

Вот такой пост вчера опубликовал Михаил Трофанюк у себя на странице в Facebook. Вчера Михаил рассказал о том, что недавно ему звонил один предприниматель из Одессы и предложил профинансировать перевозку кроватей, естественно, в Одессу. Трофанюк отказал, он ведь живет в Николаеве. Как и все те, кто может помочь без особого ущерба для себя и для бюджета, который, кстати, состоит из денег налогоплательщиков.

На самом деле мне, правда, очень стыдно. Эта ситуация не то, что абсурдная, она позорная. Ведь Голландия не собиралась ограничиваться кроватями. По словам Трофанюка, в дальнейшей перспективе были подарки в виде медицинского оборудования и даже оборудования для переработки ТБО, что, кстати, в контексте сегодняшних реалий, нам бы очень пригодилось. Но у нас нет денег на транспортировку. И если до 28 октября они так и не появятся, гуманитарный поток помощи из Нидерландов закончится, так толком и не начавшись.

Так что, извините нас, друзья из дружественной нам страны, но в нашем государстве немного другие правила – одни выступают у трибуны, а другие молча делают. Но и вторые устают.