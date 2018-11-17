В Лондоне незаконно осуждённого в РФ режиссера Сенцова удостоили премии Магнитского

Олег Сенцов Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный РФ и отбывающий наказание в ямальской колонии стал лауреатом международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Церемония награждения состоялась в Лондоне 15 ноября.

Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы - Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный. Посмертно наградой отметили американского сенатора Джона Маккейна. Ее получила дочь Маккейна Меган.

Премия Магнитского была основана в 2015 году. Ее присуждают «за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека».

Напомним, что ранее Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Также польская киноакадемия предлагала выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира. А недавно режиссер прекратил голодовку, которую он держал с середины мая.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержку украинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние.

Кроме того, напомним, что у украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он отказывается прекращать голодовку.