Судья Ленинского райсуда Николаева, после решения которой Багирянц расстрелял двоих человек, ушла в отставку

Во вторник, 26 февраля, Высший совет правосудия отправил в отставку судью Ленинского районного суда Николаева Наталью Тихонову.

Об этом сообщает управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

Решение об увольнении главы Ленинского райсуда Натальи Тихоновой принято в связи с подачей заявления об отставке.

Во время заседания Высшего совета правосудия докладчик Наталья краснощекова отметила, что Наталья Тихонова подала соответствующее заявление 14 февраля 2019 года. Тихонова приказом Президента Украины от 19 июня 1999 года была назначена на должность Ленинского районного суда Николаева, а в июне 2004 года постановлением Верховной Рады Украины была назначена судьей бессрочно. Докладчик акцентировала, что судья имеет 20 лет и 6 месяцев стажа, что позволяет ей уйти в отставку. Однако, что стало причиной такого решения Тихоновой, в заседании не упоминалось.

Напомним, что после оглашения решения по одному гражданскому делу, которое рассматривалось в этом суде 30 января под председательством судьи Натальи Тихоновой, произошло двойное убийство прямо на пороге здания.

Тогда николаевец Герасим Багирянц расстрелял двух человек. Позже стало известно, что стрелявший в них из ружья Багирянц был им должен 2,5 миллиона гривен.

Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Михаил Белов обратился в суд, который выиграл. Также выяснилось, что Герасим Бегирянц и супруги Беловы были дальними родственниками.

1 февраля Центральный райсуд избрал Багирянцу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.