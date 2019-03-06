«Подчеркивает нищету хрущевок»: Градсовет Николаева раскритиковал новый проект реконструкции ДК «Молодежный»

Новый фасад здания Члены архитектурно-градостроительного совета Николаевского горсовета остались недовольными новым проектом реконструкции ДК «Молодежный». По их мнению, данное архитектурное сооружение совсем не вяжется со сталинскими многоэтажками и делает район нищим.

Об этом речь шла в среду, 6 марта, в ходе заседания градсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Главный инженер проекта Нина Стерпул сообщила, что вошло в корректировку предыдущего проекта, это увеличение габаритов сцены, увеличение портала сцены, в зрительном зале добавили консольный балкон, в проект также включили котельную на крыше, включили бомбоубежище и переместили парковочную зону к боковым фасадам здания.

На перспективу Нина Стерпул предложила разместить на главной площади фонтан, амфитеатр и подземный паркинг. Также она отметила, что если будет стоять задача увязать концерт-холл «Юность» с ДК, то проспект Богоявленский можно опустить под тоннель, а полученную свободную площадь объединить и сделать в одном виде.

Нина Стерпул (слева) Архитектор проекта Марьяна Кацагурова

Архитектор проекта Марьяна Кацагурова рассказала, что проектом предусмотрено увеличение территории за счет демонтажа клумб с зелеными насаждениями. Цель такого решения – проведение массовых мероприятий. Автостоянок будет 134 парковочных места, из которых 7 паркомест предусмотрены для мобильных групп населения. Что касается планировки, то здание будет разделено условно на три функциональных группы: входная группа с клубным комплексом, зрительский комплекс с залом и сама сцена.

Увидев новый облик фасада, члены совета интересовались, прошел ли данный проект экспертизу. На что главный инженер проекта отметила, что экспертиза самого проекта есть, но были внесены изменения в фасадную часть, из-за чего градсовет должен вновь рассмотреть проект.

Новый облик фасада здания ДК «Молодежный».

Члены градсовета отметили, что новый вид здания им совершенно не нравиться, к тому же предполагалась реконструкция дворца культуры, а по факту происходит его полный снос и новое строительство. При этом, главный инженер отметила, что это происходит по той причине, что здание признали аварийным и заниматься его укреплением нет смысла.

— Это здание не связано с близлежащей застройкой. Как эта современная форма фасада вписывается в типовой проект здания? Получается, мы купили конфетку, развернули, а там – сухарик, - отметил дин из членов градсовета.

Александр Нефедов (слева) Владимир Гуллер и Виктор Макушин

Главный инженер заявила, что архитектор проекта с помощью такого современного вида здания, намеревался выделиться среди серой застройки жилых домов, чтобы ДК был главным акцентом.

— Структура этого здания останется таким же, как и был, только обросший инородными различными вещами. Я хочу констатировать тот факт, что этот объект ужасающим образом диссонирует с жилым районом ЮТЗ, он подчеркивает нищету и бедность панельных хрущовок, которые находятся вокруг. Если этот проект будет реализован в таком виде, это настолько не соответствует нормальному архитектурному подходу, что я готов призвать всех архитекторов бороться против такого подхода, - заявил Владимир Сысоев.

Владимир Сысоев В частности, Сысоев отметил, что предыдущий вариант реконструкции является более гармоничным, хоть и не лишен своих недостатков. Первоначальный же вариант фасада, по мнению Сысоева, более щадяще относиться к окружающей среде.

В свою очередь, директор ДК Юлия Захарова была недовольна замечаниями архитекторов и отметила, что такое решение – это современное видение здания, которое как раз таки будет отвечать своему назначению и действительно будет дворцом.

— Я согласна с тем, что мы должны спорить и говорить, улучшать – господа архитекторы принимайте участие. Но говорить о том, что вокруг хрущовки – убогость, то может, имеет смысл начать менять в лучшую сторону. И начинать именно с дворца культуры. Я тоже выросла в этом районе и когда я маленькая зашла внутрь, то он действительно был дворцом в сравнении с нашими квартирами. Я хочу, чтобы дети заходили туда и говорили: «Это дворец. Вау!» и хотели развиваться там. Площадь перед зданием, она для мероприятий, она не может быть в елочку. Если мы будем равнять на хрущовки, салон комплимент и генделыки, которые там расставлены то давайте построим. А если мы будем равняться на современное, то …, - заявила Захарова.

Юлия Захарова Предыдущий проект

Присутствующие же члены градсовета были солидарны с мнением Владимира Сысоева о том, что данный фасад совершенно не гармоничен и лучше было бы вернуться к предыдущим вариантам.

— Вы фактически наполовину избу разломали и хотите сделать из нее конфетку. Не получиться. Вы определитесь, или ломать все, или не нужно вообще ломать. Вы мучились, мучились, а теперь решили сломать..., - отметил один из членов градсовета.

В итоге, главный архитектор Андрей Цымбал предложил согласовать данный проект, но с учетом всех замечаний и чтобы архитектор проекта предложил еще варианты фасада.

Напомним, ранее сообщалось, что до 2020 года николаевский дворец культуры «Молодежный» отреставрируют более чем за 90 миллионов гривен.

В частности, в 2017 году управление культуры Николаевского городского совета собиралось потратить за месяц восемь миллионов гривен при реконструкции дворца культуры «Молодежный».

К тому же, ранее возле ДК демонтировалимонумент турбины ГП «Заря» - «Машпроект», расположенный возле ДК «Молодежный», так как она «не входит в план реконструкции».

Напомним, что ранее в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, в том числе в него входит и реконструкция ДК «Молодежный» по улице Театральной, 1. Период строительства – 2017 – 2021 года. Стоимость – 99 миллионов 197 тысяч 369 гривен.