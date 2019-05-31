Супрун заявила, что готова сотрудничать с президентом Зеленским

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун готова к сотрудничеству с командой Президента Владимира Зеленского.

Об этом она рассказала выступая на Львовском медиафоруме, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Алексей Гончарук, который сейчас будет заместителем главы в администрации Президента и будет заниматься реформой (медицинской реформой, - ПН). Я думаю, что в течении следующих двух-трех недель мы будем с ними общаться, показывать какие изменения уже произошло и план на то, что планируем делать дальше. Мы ожидаем от нового Президента вопроса: «Как я могу вам помочь?», чтобы люди и дальше лечились. Будет новая команда, мы будем с ними работать и будем передавать то, что сейчас сделали, - сообщила Ульяна Супрун.

Отвечая на вопрос, связывался ли с ней кто-то из Администрации Президента по поводу сотрудничества, Супрун сообщила, что пока с ней никто не связывался. И добавила, что остается в Украине, работает дальше и надеется, что с ней скоро свяжутся.

Напомним, что перед вторым туром выборов Владимир Зеленский представил свою команду. Сферой медицины должен был заниматься известный телеведущий Евгений Комаровский. Однако сам Комаровский отказался стать министром здравоохранения.

Как известно, 5 февраля Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности. 14 февраля этот же суд разрешил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

В то же время Печерский районный суд Киева своим определением обязал уполномоченных служебных лиц Государственного бюро расследований открыть уголовное производство по части 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Также народный депутат от фракции Радикальной партии Алексей Ленский подал судебный иск против исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.