Зеленский приобрел квартиру семье погибшего горняка, жилье для которой ранее купил телеканал, связанный с Порошенко

Президент Владимир Зеленский за свой счет купил новое жилье для семьи погибшего на шахте «Лесная» во Львовской области горняка Михаила Павлика.

Об этом идет речь в сюжете «24 канала».

Сообщается, что у Михаила Павлика остались жена и трое детей: двое мальчиков-подростков и 8-летняя дочь. Семья 15 лет прожила в комнате общежития, а после снимала квартиру в Червонограде. Во время визита Президента Украины во Львовскую область на шахту «Лесная», где произошел обвал породы и погибли люди, Владимир Зеленский и журналистка телеканала «Прямой» устроили перепалку из-за вопроса о покупке квартиры семье шахтера.

— Через три недели после трагедии, журналисты поехали в Червоноград, где проживает семья Павликов. И нашли сразу две новых квартиры. Две недели назад большую двухкомнатную квартиру в новом шестиэтажном доме для семьи Павликов приобрел Президент, - говорится в сюжете.

Новая квартира площадью чуть более 90 квадратных метров находится на пятом этаже. Отмечается, что 24 августа, в День независимости, здесь должны справлять новоселье. На данный момент в квартире идет ремонт, ход которого контролирует Львовская ОГА.

Заместитель главы АП Кирилл Тимошенко отметил, что Президент выполнил свое обещание и ниге его не рекламировал.

— Президент нигде об этом не говорил, и не собирался этого делать. Он пообещал семье, он это сделал и все. В отличие от некоторых телеканалов, которые квартиру покупали в прямом эфире, – прокомментировал Кирилл Тимошенко.

Стоит отметить, что 3 июня телеканал «Прямой» купил трехкомнатное жилье площадью 72 квадратных метров семье погибшего шахтера в доме, где они раньше снимали квартиру.

Напомним, 29 мая, на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка. В тот же день на место аварии приехал Президент Украины Владимир Зеленский.