«Все идет по графику»: У Сенкевича заявили, что до декабря завершат монтажные работы по строительству троллейбусной линии на Намыве

До конца ноября основные монтажные работы по строительству новой троллейбусной линии в микрорайоне Намыв должны быть завершены.

Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Сергей Коренев во время выездного рабочего совещания, которое провел мэр Николаева Александр Сенкевич, во вторник, 27 августа.

В мероприятии также приняли участие заместители городского головы Юрий Степанец, Юрий Андриенко, начальник управления капитального строительства Роман Бохин, директор департамента архитектуры и градостроительства Андрей Цымбал, депутат по округу Дмитрий Жвавый.

Директор ДЖКХ Сергей Коренев отметил, что подрядная организация заказала материалы для обустройства контактной линии. Смонтировать ее планируют в сентябре. Затем установят трансформаторную подстанцию, фундамент для которой уже готов. К месту, где она будет расположена, выкопаны траншеи для прокладки кабеля.

«Ориентировочно подстанцию ​​привезут и подключат до конца ноября. До этого момента все работы должны быть завершены. Особое внимание сейчас уделяется благоустройству остановочных комплексов. Всего их будет шесть. Отметим, что проект строительства троллейбусной линии предусматривает расширение дороги для обустройства парковочных карманов. Как стало известно во время совещания, на некоторых участках сделать это будет проблематично. Мешают зеленые насаждения, временные сооружения, рекламные борды и тому подобное. Сейчас управление земельных ресурсов отрабатывает данный вопрос, упорядочивает документацию», - говорится в сообщении.

Депутат горсовета Дмитрий Жвавый отметил, что предприниматели идут на диалог с городской властью, добровольно готовы привести в порядок прилегающую территорию и перенести временные сооружения в соответствии с требованиями.

Также Сергей Коренев сообщил, что вскоре будет выполнен ямочный ремонт дороги по улицам Озерная и Лазурной

«Тендер уже провели. На выплату заработной платы работникам финансирования из городского бюджета предусмотрено. Все идет по графику», - резюмировал директор ЖКХ.

Александр Сенкевич осмотрел объект строительства и озвучил ряд замечаний, которые должны быть обязательно учтены в работе.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета во время 38-й сессии выделили 31,5 миллионов гривен для проведения троллейбусной линии в микрорайоне Намыв. Также депутаты Николаевского городского совета выделили земельный участок КП «Николаевэлектротранс» в микрорайоне Намыв, под размещение там трансформаторной подстанции для новой троллейбусной линии.

Ранее сообщалось, что депутаты постоянной комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг и предпринимательства, а именно Владимир Садыков, Владимир Евтушенко и Сергей Исаков засомневались в целесообразности строительства троллейбусной линии вокруг Намыва.

Кроме того, ранее стало известно, что коммунальное предприятие «Капительное строительства Николаева» до конца года успеет освоить только 9 миллионов гривен из 31,5 миллионов, которые были выделены для проведения троллейбусной линии в микрорайоне Намыв.

Также стоит отметить, что у депутата Владимира Садыкова по адресу Лазурная, 1/7 находится кафе «Ковбой», также у него есть земля Лазурная, 52, где он сдает в аренду помещение под кафе «Золотая река».

14 ноября, в Николаеве в микрорайоне Намыв начали работу по строительству новой троллейбусной линии.