Участники акций протеста в Гонконге смотрели на больших экранах фильм «Зима в огне» о Майдане в Киеве

В ночь с 29 на 30 августа в нескольких районах Гонконга участники антиправительственной акции смотрели на больших экранах фильм «Зима в огне», о событиях 2014 года на Майдане в Киеве.

Об этом сообщил журналист Остап Ярыш в Twitter.

«Кадры из Гонконга. Протестующие просматривают фильм "Зима в Огне" о Революции достоинства. Под открытым небом, в разных районах города. Казалось бы, где Гонконг, а где Украина? Но иногда некоторые вещи - значительно ближе, чем кажется.» - отметил журналист.

Кадри з Гонконгу. Протестувальники переглядають фільм "Зима у Вогні" про Революцію гідності. Просто неба, в різних районах міста. Здавалося б, де Гонконг, а де Україна? Але інколи деякі речі - значно ближче, ніж здаються. pic.twitter.com/7yNKt0tPOV — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 29, 2019

Гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус также опубликовал фото с места событий.

‘Winter on Fire - Ukraine’s Fight for Freedom’ shown in 40 places in Hong Kong tonight 🇺🇦 🇭🇰 pic.twitter.com/FLeCIWlv3K — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) August 29, 2019

«Зима в огне» - документальный фильм совместного производства США, Великобритании и Украины, повествующий о событиях Евромайдана 2014 года.

Отметим, что полиция Гонконга впервые как минимум один применила огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города.

Напомним, в Гонконге более миллиона человек протестовали против законопроекта об экстрадиции, который может позволить экстрадировать в Китай граждан, которым угрожает судебное преследование. Протестующие считают, что законопроект нарушает законодательство Гонконга, защищающее обвиненных в преступлениях беженцев из Китая. Также закрылись порносайты Гонконга, призвав пользователей выйти на митинг.

Позже правительство Гонконга приостановило закон.