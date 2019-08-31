Участники акций протеста в Гонконге смотрели на больших экранах фильм «Зима в огне» о Майдане в Киеве

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В ночь с 29 на 30 августа в нескольких районах Гонконга участники антиправительственной акции смотрели на больших экранах фильм «Зима в огне», о событиях 2014 года на Майдане в Киеве.

Об этом сообщил журналист Остап Ярыш в Twitter.

«Кадры из Гонконга. Протестующие просматривают фильм "Зима в Огне" о Революции достоинства. Под открытым небом, в разных районах города. Казалось бы, где Гонконг, а где Украина? Но иногда некоторые вещи - значительно ближе, чем кажется.» - отметил журналист.

Гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус также опубликовал фото с места событий.

«Зима в огне» - документальный фильм совместного производства США, Великобритании и Украины, повествующий о событиях Евромайдана 2014 года.

Отметим, что полиция Гонконга впервые как минимум один применила огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города. 

Напомним, в Гонконге более миллиона человек протестовали против законопроекта об экстрадиции, который может позволить экстрадировать в Китай граждан, которым угрожает судебное преследование. Протестующие считают, что законопроект нарушает законодательство Гонконга, защищающее обвиненных в преступлениях беженцев из Китая. Также закрылись порносайты Гонконга, призвав пользователей выйти на митинг.

Позже правительство Гонконга приостановило закон.

Владислав Фомин

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русскийобщество