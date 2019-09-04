ГАСК выписал предписание предпринимателю, который установил МАФы в Корабельном районе на газовой трубе

Предпринимателям, которые установили МАФы на проспекте Богоявленском в Корабельном районе Николаева, выписали предписание из-за нарушений при возведении объекта, в том числе размещения киосков на газовой трубе.

Об этом сообщает управление Государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета.

По поручению Николаевского городского головы Александра Сенкевича управления ГАСКа провело внеплановую проверку по выполнению строительных работ субъектом градостроительства на объектах на проспекте Богоявленский, 338Б, 338В.

Во время проверки установлен ряд нарушений по соблюдению требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил при выполнении подготовительных и строительных работ, а именно: строительные работы осуществляются на газопроводе, в охранной зоне сети водоснабжения и без надлежаще утвержденной проектной документации.

«Строительные работы вообще выполняются без представления заказчиком уведомления о начале выполнения строительных работ соответствующему органу государственного архитектурно-строительного контроля - по объектам строительства, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1), с нарушением требований ч. 1 ст. 34 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», ч. 1 ст. 9 Закона Украины «Об архитектурной деятельности», – сообщили в ГАСКе.

По результатам проверки составлен акт от 23 августа, протоколы о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности и предоставлены предписания о приостановлении исполнения строительных работ и об устранении нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности.

Как известно, в Корабельном районе Николаева ночью на углу проспекта Богоявленского и улицы Океановской (бывшая Артема) незаконно установили семь киосков. Позже выяснилось, что у предпринимателей, которые установили в ночь на 17 августа семь киосков по проспекту Богоявленскому, 338 есть договора аренды земли, а также паспорт привязки к местности для установки МАФов, однако их законность сомнительна.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко подала ряд депутатских обращений по проверке законности размещения семи киосков по проспекту Богоявленскому, 338 на газовой трубе.