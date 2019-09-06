Обмен пленными уменьшит напряжение между Украиной и Россией, - сенатор Мерфи

Американский сенатор Крис Мерфи полагает, что взаимное освобождение пленных в РФ и Украине позволит уменьшить напряженность в отношениях между странами.

Об этом Мерфи заявил на брифинге в четверг возле здания Офиса президента Украины, комментируя освобождение фигуранта дела по рейсу MH17 Владимира Цемаха, сообщает "Интерфакс".

«Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях», - отметил американский парламентарий.

Также он выразил надежду, что после обмена пленными между Киевом и Москвой, в дальнейшем можно будет освободить еще больше украинских политических заключенных, которые находятся в

Как известно, в ночь на 30 августа в сети появилась информация, что состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Позже ряд журналистов и родственников политзаключенных ожидали их прибытия в аэропорту Жуляны, но в Офисе Президента и СБУ заявили, что переговоры по этому поводу еще ведутся и обещали сообщить позже о времени обмена.

По информации «Преступности.НЕТ» в списках на обмен также есть и другие жители Николаевщины. В частности, осужденный по сделке за госизмену и сбор информации об очаковских «морских котиках» Юрий Ломако (имеет и российское гражданство), а также обвиняемый в госизмене николаевский скульптор Дмитрий Кореновский и еще один фигурантэтого же уголовного производства.