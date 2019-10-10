У Стадника «перевели стрелки» на сельсовет, который не принял на баланс амбулаторию в Нечаяном – объяснили его «нежеланием»

В Николаевской областной государственной администрации заявили, что амбулатория в селе Нечаяном не принята на баланс сельского совета из-за его «нежелания».

Соответствующее заявление пришло на редакционную почту.

Ранее сообщалось, что амбулатория в селе Нечаянном Николаевской области, которую открыли в апреле текущего года, до сих пор не работает – ее все еще не ввели в эксплуатацию и не оформили необходимые для этого документы. Также в здание учреждения до сих пор не проведены электросети, а по стенам и фундаменту здания пошли трещины.

«Указанная проблема (не принятие на баланс амбулатории, – ПН) возникла из-за нежелания Нечаянского сельского совета принимать вышеуказанный медицинское учреждение на баланс.

«4 апреля 2019 управлением капитального строительства Николаевской ОГА в Нечаянский сельсовет был передан акт приема-передачи. Подписанный акт в управление не вернулся. В связи с этим 21.05.2019 на адрес Нечаянского сельского совета было направлено письмо о принятии срочных мер по принятию вышеупомянутой амбулатории на баланс для ввода ее в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Также в ОГА заявили, что трещины в стенах возникли вследствие «несанкционированных действий работников Нечаянского сельского совета по переносу умывальника в здании амбулатории».

Что касается автомобилю «Renault Duster», то его, как сообщили в ОГА, сельсовет принял в коммунальную собственность.

«Своим решением от 14.02.2019 р№6 Нечаянский сельский совет дал согласие на бесплатное принятие указанного автомобиля в свою коммунальную собственность. Поэтому, осуществление организационно-правовых мер по надлежащему оформлению, а именно проведение регистрации автомобиля, относится к полномочиям Нечаянского сельского совета Николаевского района Николаевской области», – отметили в администрации.

Как известно, эту амбулаторию построили по инициативе тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко – ее открыли торжественно при участии нардепа от «БПП» Бориса Козыря.

Напомним, что летом этого года выяснилось, что не работает и амбулатория в селе Подгородняя. При этом в ОГА в апреле сообщали, что открытые на тот момент амбулатории введены в эксплуатацию.

Также ранее сообщалось, что в Николаевской областной государственной администрации предлагают использовать остаток медицинской субвенции – 65 миллионов на строительство еще пяти амбулаторий или перенести их в областной бюджет на 2020 год.