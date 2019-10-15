В Николаеве демонтировали два десятка рекламных баннеров

В Николаеве во вторник, 5 октября, на проспекте Центральном и в части Заводского района демонтировали рекламные сооружения.

Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

На аппаратном совещании, состоявшемся утром 15 октября, мэр города Николаева Александр Сенкевич обратил внимание соответствующих служб на большое количество рекламы, которую незаконно размещают на наземных пешеходных ограждениях.

Специалисты отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента организовали и провели обследование вдоль проспекта Центрального в части Заводского района, во время которого убран 21 рекламный баннер, которые были незаконно установлены на наземных пешеходных ограждениях.

«Работа в данном направлении будет продолжаться. На очереди - «уборка» в Центральном и Ингульском районах», – сообщили в Департаменте.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, как следует бороться с надписями на фасадах домов. В частности он предложил закрасить все это раствором цемента, а также штрафовать собственников фасадов, чтобы они поняли, что лучше закрасить самим, чем выплачивать постоянные штрафы.

Также Александр Сенкевич предлагал бороться с незаконными объявлениями на столбах и электроопорах с помощью автодозвона на номера в объявлениях. Помимо этого, он предлагал, остановки и другие металлические конструкции обклеенные объявлениями закрашивать краской с песком, чтобы на поверхности не клеилась бумага.

В частности, мэр неоднократно отчитывал глав районов за за неудовлетворительную работу по уборке рекламы с металлических конструкций остановочных комплексов.

Однажды Александр Сенкевич поручил заклеить фасад здания фирмы, которая принимает волосы, их же рекламой.