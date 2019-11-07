К концу года на Николаевщине решили обеспечить проезжаемость на двух аварийных трассах – Н-11 и Н-14

В Николаевской области начали работы по ремонту и обеспечению проезжаемости на трассах Н-11 «Николаев-Днепр» и Н-14 «Николаев-Кропивницкий».

Об этом сообщают депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь и Служба автомобильных дорог Николаевской области у себя на Facebook.

Депутат Бондарь рассказал, что на трассе Н-11 начаты работы на отрезке дороги от села Марьяновка до Доброй Криницы. Работы выполняет компания СМТ №8 «Белавтодор».

«Положительные моменты для жителей области и пользователей автотранспорта. Второй день, как начаты работы на новом отрезке дороги Н-11 (бездорожью), а именно с. Марьяновка до с. Добрая Криница в пределах Баштанского района. фото.1 Работы выполняет побежденных тендера, компания СМТ №8 "Белавтодор" (проще говоря, наши соседи белорусы). Протяженность дороги, которую они должны отремонтировать 7 километров. Сейчас идет укрепление дорожного полотна с регенерацией», - написал Бондарь.

В то же время, в Службе автодорог сообщили, что на трассе Н-14 начался ремонт по обеспечению проезда. Работы выполняют сотрудники ДП «Облавтодор», при этом в САД упомянули, что делают это они «несмотря на тяжелое материальное положение».

«Невзирая на ​​тяжелое материально-техническое положение ГП «Николаевский облавтодор» и давление, которое осуществляется неконструктивными силами, предприятие продолжает выполнять свои непосредственные обязанности, а именно обеспечивать проезд на автомобильных дорогах Николаевской области», - сказано в сообщении.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что до Нового года обеспечит проезжаемость по трассе Н-14 «Николаев-Кропивницкий», а также по дороге Т-1510, которая проходит через Арбузинку, Еланец, Братское и Новую Одессу.

Ранее народный депутат Украины Игорь Негулевский заявил, что на ремонт дорог государственного значения в Николаевской области в проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено более пяти миллиардов гривен.

Напомним, 10 сентября, в Николаевском областном совете прошло внеочередное заседание. Основные вопросы касались критического состояния дорог, при этом во время обсуждений вопросов, касающихся дорог большая часть депутатов ушла из зала заседания и сессия была признана не полномочной.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.