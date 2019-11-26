Очередная компания озвучила намерения построить для Николаева завод по переработке мусора

Во вторник, 26 ноября, в Николаевском городском совете прошла встреча с представителями компании Ecodevelop, которая приехала с предложением о сотрудничестве, в части строительства мусороперерабатывающего завода.

Об этом сообщается на странице департамента ЖКХ Николаевского горсовета в Facebook.

Сообщается, что в прошлом году специалисты Ecodevelop уже были в нашем городе, изучали ситуацию, а сегодня приехали с предложением о сотрудничестве.

«Компания Ecodevelop работает в сфере возобновляемой энергетики не первый год. Специализируется на привлечении инвестиций, проектировании, строительстве и сопровождении высокоэффективных биогазовых комплексов, которые дают возможность превращать органические отходы в электрическую и тепловую энергию. С предложением возведения подобного комплекса представители компании и прибыли в Николаев», - говорится в сообщении.

На встрече озвучили, что Николаев производит более 140 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год, большая часть из которых может быть переработана в тепловую или электрическую энергию, а также удобрения. А потенциальный инвестор пообещал принести с собой не только технологию, но и финансирование масштабного проекта. Речь идет о десятках миллионов евро.

Вице-мэр Юрий Степанец, отметил, что компания Ecodevelop не просит от города ничего, кроме гарантий загруженности построенных мощностей, то есть собственно поставок мусора. К тому же вроде как удалось найти участок для размещения комплекса - возле села Весняное собственные 4 гектара под застройку готов предоставить местный житель. К тому же фирма обещает выполнить первый этап работ за три года.

Также отмечается, что вскоре запланировано проведение тендера на строительство сортировочной линии для отделения мусора, вторичного сырья и тому подобное.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние 10 лет рассмотрели более 30 коммерческих предложений по строительству в городе мусороперерабатывающего завода, но ни один не выбрали.

Также стало известно, что завод не могут построить, так как мэрия не выделила под него землю.

Стоит отметить, что в НАБУ по заявлению нардепа открыли производство на мэра Николаева за меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода. Речь идет о подписании меморандума с «Вейст ту Энерджи Корп.».

В марте 2019 года, Александр Сенкевич отметил, что на территории города нет мусороперерабатывающего завода не только из-за отсутствия места, но и инвесторов-мошенников, которые не готовы вкладываться.

В частности, мэр Александр Сенкевич заявлял, что любые инвестиции в строительство сортировочной линии будут глупыми, так как это обяжет власть на какое-то время отказаться от строительства мусороперерабатывающего завода.

Как известно, 13 августа в Николаевской мэрии подписали меморандум о строительстве сортировочной линии и комплекса по сбору биогаза на полигоне ТБО.

Однако, несмотря на подписанный меморандум, к строительству сортировочной линии не приступили, и мэр Александр Сенкевич сообщил, что это связано с различными жалобами касательно того, что меморандум был подписан без проведения конкурсу, поэтому он постаивл задачу новому директору КП «Николаевкоммунтранс» Андрею Вецало провести инвестиционный конкурс и определить победителя.